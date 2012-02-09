米金融・債券市場＝下落、ギリシャ連立与党の緊縮策合意で

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2122GMT） 98*28.00（‐0*21.00) =3.1836% 前営業日終盤 99*17.00（ 0*00.00) =3.1492% １０年債US10YT=RR （2122GMT） 99*21.50（‐0*15.50) =2.0364% 前営業日終盤 100*05.00（‐0*01.50) =1.9822% ５年債US5YT=RR （2122GMT） 100*03.50（‐0*03.50) =0.8525% 前営業日終盤 100*07.00（‐0*02.50) =0.8300% ２年債US2YT=RR （2122GMT） 99*31.00（‐0*00.50) =0.2659% 前営業日終盤 99*31.50（‐0*00.50) =0.2579% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ９日 ロイター］ ９日の米金融・債券市場では国債価格が下落。ギ リシャ連立与党の党首が第２次支援の条件として要求されている厳しい緊縮策で合意した ことを受け、質への逃避の動きが後退した。 １６０億ドルの３０年債入札を控えた売りや、新規失業保険申請件数が減少して労働市 場の改善を裏づけたことも相場を圧迫した。 終盤の取引で指標１０年債は１７／３２安、利回りは２．０５％と前日終盤の１．９８ ％から上昇。 ３０年債は２５／３２安、利回りは前日終盤の３．１５％から３．１９％に上昇した。 Ｔボンド先物３月限3USH2は２２／３２安の１４１─１７／３２。 Ｔノート先物３月限3TYH2は１０／３２安の１３０―２５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 27.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 27.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (+0.00)