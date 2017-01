米金融・債券市場＝下落、ギリシャ連立与党の緊縮策合意で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2122GMT) 98*28.00(‐0*21.00) =3.1836% 前営業日終盤 99*17.00( 0*00.00) =3.1492% 10年債US10YT=RR (2122GMT) 99*21.50(‐0*15.50) =2.0364% 前営業日終盤 100*05.00(‐0*01.50) =1.9822% 5年債US5YT=RR (2122GMT) 100*03.50(‐0*03.50) =0.8525% 前営業日終盤 100*07.00(‐0*02.50) =0.8300% 2年債US2YT=RR (2122GMT) 99*31.00(‐0*00.50) =0.2659% 前営業日終盤 99*31.50(‐0*00.50) =0.2579% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では国債価格が下落。ギ リシャ連立与党の党首が第2次支援の条件として要求されている厳しい緊縮策で合意した ことを受け、質への逃避の動きが後退した。 160億ドルの30年債入札を控えた売りや、新規失業保険申請件数が減少して労働市 場の改善を裏づけたことも相場を圧迫した。 終盤の取引で指標10年債は17/32安、利回りは2.05%と前日終盤の1.98 %から上昇。 30年債は25/32安、利回りは前日終盤の3.15%から3.19%に上昇した。 Tボンド先物3月限3USH2は22/32安の141─17/32。 Tノート先物3月限3TYH2は10/32安の130―25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 27.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 27.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (+0.00)