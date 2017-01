UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、ギリシャ連立与党の緊縮策合意で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 98*29.00(‐0*20.00) =3.1820% 前営業日終盤 99*17.00( 0*00.00) =3.1492% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*21.50(‐0*15.50) =2.0364% 前営業日終盤 100*05.00(‐0*01.50) =1.9822% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*03.50(‐0*03.50) =0.8525% 前営業日終盤 100*07.00(‐0*02.50) =0.8300% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.00(‐0*00.50) =0.2659% 前営業日終盤 99*31.50(‐0*00.50) =0.2579% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では国債価格が下落した。 ギリシャ連立与党の党首が第2次支援の条件として要求されている厳しい緊縮策で合意 したことを受け、質への逃避の動きが後退した。 30年債入札を控えた売りや、米新規失業保険申請件数が減少して労働市場の改善を裏 づけたことも相場を圧迫した。 バンク・オブ・ザ・ウエストの債券部門バイスプレジデント、ポール・モンタキラ氏は 「ギリシャが最大の材料だった」としたほか、雇用関連の統計も強い内容だったと指摘。 「少なくともきょうに関しては、リスク許容度が高まり、米国債などの安全資産への需要 が低下する傾向が確実に見られる」と述べた。 買い意欲の後退から米国債は値下がりし、利回りが上昇。トレードウェブによると、 30年債利回りは一時、11月中旬以来の高水準をつけ、指標10年債利回りは約2週間 ぶりの高水準で推移した。 終盤の取引で10年債は17/32安、利回りは2.05%と前日終盤の1.98% から上昇。 30年債は25/32安、利回りは前日終盤の3.15%から3.19%に上昇した。 Tボンド先物3月限3USH2は22/32安の141─17/32。 Tノート先物3月限3TYH2は10/32安の130―25/32。 ギリシャ連立与党の党首は9日、欧州連合(EU)や国際通貨基金(IMF)から支援 を受ける条件となっている緊縮策と構造改革について合意した。 プリンシパル・マネジメントの最高投資責任者(CIO)、マイケル・フィネガン氏は 「不透明感を和らげる材料ならリスク資産にとってプラス材料となり、米国債の投資妙味 がある程度失われる」と述べた。 同氏は、米労働省がこの日発表した新規失業保険週間申請件数が前週から1万5000 件減少したこともこうした材料の1つだと指摘した。新規失業保険申請件数の4週間移動 平均は2008年4月以来の低水準となった。 ギリシャが間もなく金融支援を受ける可能性が高まったことで、市場の関心は160億 ドルの30年債入札に移った。 米財務省によると、最高落札利回りは3.24%、最高利回り落札比率は98.13 %、応札倍率は2.47倍だった。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、ツイストオペの一環として、2018─19年 に償還を迎える国債49億5000万ドルを買い入れた。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 27.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 27.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (+0.00)