米金融・債券市場＝総じて上昇、ギリシャ支援策めぐる懸念で質への逃避

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*25.00(+0*28.00) =3.1363% 前営業日終盤 98*29.00(‐0*20.00) =3.1820% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*04.50(+0*15.00) =1.9844% 前営業日終盤 99*21.50(‐0*15.50) =2.0364% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*08.50(+0*05.00) =0.8203% 前営業日終盤 100*03.50(‐0*03.50) =0.8525% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*30.25(‐0*00.75) =0.2779% 前営業日終盤 99*31.00(‐0*00.50) =0.2659% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では国債価格が総じ て上昇した。ギリシャが無秩序なデフォルト(債務不履行)を回避できない恐れがあると の懸念から、質への逃避の動きが再び強まった。 追加緊縮策がギリシャの経済成長を圧迫し、民間部門と公的部門いずれの債権者に対し ても国債償還ができなくなるとの不安が広がった。 クレディ・アグリコルCIBの金利戦略部門グローバル責任者デービッド・キーブル氏 は「(ギリシャをめぐり)新たな対立が見られる」と指摘し、「一般的に言って、市場は こうした状況下で米国債を売り持ちにすることを好まない」と述べた。 ユーロ圏財務相会合(ユーログループ)のユンケル議長(ルクセンブルク首相)はギリ シャに対し、1300億ユーロの第2次支援実施に向けて3つの条件を提示した。 ギリシャは、欧州連合(EU)・国際通貨基金(IMF)との合意事項を12日の議会 で承認し、3億2500万ユーロの追加的な歳出削減策を15日までに策定するとともに、 連立与党党首から緊縮策と経済改革の実行に対する約束を取り付ける必要がある。 指標10年債US10YT=RRは22/32高、利回りは再び2%を割り込み、1.965 %となった。 30年債US30YT=RRは一時1─11/32上昇し、利回りは3.11%まで低下した。 Tボンド先物3月限3USH2は1─08/32高の142─25/32。 Tノート先物3月限3TYH2は19.50/32高の131―12.5/32。 米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長は講演で、住宅価格の低迷や販売不振が 景気回復の足かせになっているとして、住宅市場の回復支援に注力するよう求めた。 また、米クリーブランド地区連銀のピアナルト総裁も、住宅市場は米経済の幅広い回復 を阻害していると述べ、住宅の差し押さえは現在「国家的危機」になっているとの認識を 示した。 この日はギリシャ関連のニュースが主な材料となり、ここ数週間改善の傾向にある米経 済指標には反応薄となった。 来週は1月の小売売上高など注目の統計が目白押しで、経済指標が材料視される可能性 がある。2月のNY州製造業業況指数やフィラデルフィア地区連銀業況指数のほか、1月 の鉱工業生産にも注目が集まる。16、17日にそれぞれ発表される1月の卸売物価指数 (PPI)と消費者物価指数(CPI)は、コアインフレが抑制されていることを示すと 予想されている。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 27.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -32.00 (-1.00)