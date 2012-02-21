米国株式市場・寄り付き＝小高く推移、ギリシャ追加支援の合意受け

Markets |
（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 1434GMT 12979.09（＋29.22） 寄り付き 12949.34（‐0.53） 前営業日終値 12949.87（＋45.79） ナスダック総合.IXIC 1434GMT 2956.08（＋4.30） 寄り付き 2957.30（＋5.52） 前営業日終値 2951.78（‐8.07） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 1434GMT 1364.64（＋3.41） 寄り付き 1361.22（‐0.01） 前営業日終値 1361.23（＋3.19） ------------------------------------------------------------------------------ ［ニューヨーク ２１日 ロイター］ ２１日の米国株式市場は小動きで寄り付いた後、 小高く推移している。 ユーロ圏財務相は１３時間に及ぶ議論の末、ギリシャ向け第２次支援を承認した。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文