米国株式市場・寄り付き＝小高く推移、ギリシャ追加支援の合意受け

（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 1434GMT 12979.09（＋29.22） 寄り付き 12949.34（‐0.53） 前営業日終値 12949.87（＋45.79） ナスダック総合.IXIC 1434GMT 2956.08（＋4.30） 寄り付き 2957.30（＋5.52） 前営業日終値 2951.78（‐8.07） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 1434GMT 1364.64（＋3.41） 寄り付き 1361.22（‐0.01） 前営業日終値 1361.23（＋3.19） ------------------------------------------------------------------------------ ［ニューヨーク ２１日 ロイター］ ２１日の米国株式市場は小動きで寄り付いた後、 小高く推移している。 ユーロ圏財務相は１３時間に及ぶ議論の末、ギリシャ向け第２次支援を承認した。