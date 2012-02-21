〔表〕米2年債入札の最高落札利回りは 0.310％＝財務省

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［ワシントン ２１日 ロイター］ 米財務省によると、２年債入札（ダッチ方式） の落札結果は以下のとおり。 最高落札金利 0.310％ 平均落札金利 0.290％ 最低落札金利 0.220％ 落札価格 99.880464 最高利回り落札比率 79.09％ カバー（応札倍率） 3.54倍 （単位：ドル） 落札総額 35,000,142,800 応札総額 123,925,002,800 競争入札 34,832,549,000 非競争入札 167,593,800 ＮＹ連銀地区落札 496,813,200 プライマリーディーラー応札 90,840,000,000 プライマリーディーラー落札 19,036,102,500 直接入札者応札 14,135,000,000 直接入札者落札 3,310,857,500 間接入札者応札 18,782,409,000 間接入札者落札 12,485,589,000 発行日 2012年2月29日 償還日 2014年2月28日 ＣＵＳＩＰ番号 912828SG6
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