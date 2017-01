米金融・債券市場＝下落、ギリシャ支援策承認や米入札控えた売りで

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2116GMT) 98*12.00(‐1*07.00) =3.2098% 前営業日終盤 99*19.00(‐0*02.50) =3.1460% 10年債US10YT=RR (2116GMT) 99*15.00(‐0*17.00) =2.0591% 前営業日終盤 100*00.00(‐0*04.50) =2.0000% 5年債US5YT=RR (2116GMT) 99*27.00(‐0*07.25) =0.9074% 前営業日終盤 100*02.25(‐0*00.25) =0.8604% 2年債US2YT=RR (2116GMT) 99*28.75(‐0*00.50) =0.3026% 前営業日終盤 99*29.25( 0*00.00) =0.2944% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 21日 ロイター] 連休明け21日の米金融・債券市場では国債価 格が下落。ギリシャに対する第2次支援策が承認されたことを受け、安全資産への買い意 欲が後退した。ただ、ギリシャ政府が厳しい緊縮策を実行できるかどうかをめぐり懸念が くすぶる中、下げは限定的となった。 30年債の利回りは節目となる水準まで上昇し、長期ゾーンの利回りが今後数日でさら に上昇するかどうか注目が集まっている。 今週実施される総額990億ドルの米財務省証券入札を見込んだ売りも国債価格を圧迫 した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは13/32安、利回りは2.05%。前営業 日終盤の取引では、利回りは2%近辺だった。 30年債US30YT=RRは24/32安。利回りは3.19%と、前営業日の3.15% から上昇した。 Tボンド先物3月限3USH2は18/32安の141─17/32。 Tノート先物3月限3TYH2は9/32安の130―20.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 28.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 28.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -32.50 (+1.25)