米金融・債券市場＝急上昇、ギリシャめぐる懸念や中東情勢背景に質への逃避

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2140GMT) 99*20.50(+1*08.00) =3.1436% 前営業日終盤 98*12.50(‐1*06.50) =3.2090% 10年債US10YT=RR (2140GMT) 99*31.50(+0*17.00) =2.0017% 前営業日終盤 99*14.50(‐0*17.50) =2.0609% 5年債US5YT=RR (2140GMT) 100*02.25(+0*07.50) =0.8604% 前営業日終盤 99*26.75(‐0*07.50) =0.9090% 2年債US2YT=RR (2140GMT) 99*29.00(+0*00.25) =0.2970% 前営業日終盤 99*28.75(‐0*00.50) =0.3026% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では国債価格が急上 昇した。前日にギリシャに対する第2次支援策が承認されたものの、同国が支援の条件を 履行できるかどうかをめぐる懸念から、質への逃避の動きが広がった。 混乱が続くシリア情勢や、イランの核開発計画を検証するため現地入りしていた国際原 子力機関(IAEA)調査団が核関連施設への立ち入りを認められないまま日程を終えた ことなどを受けた原油価格の上昇も、安全資産への買いを後押しした。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは16/32高。利回りは2.01%と、前日 終盤から約6ベーシスポイント(bp)低下した。 30年債US30YT=RRは1─02/32高。利回りは3.15%で、前日終盤から6b p低下している。 Tボンド先物3月限3USH2は23/32高の142─08/32。 Tノート先物3月限3TYH2は13/32高の131―01.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 29.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -32.00 (+0.50)