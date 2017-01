UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、ギリシャめぐる懸念や中東情勢背景に質への逃避

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*20.00(+1*07.50) =3.1444% 前営業日終盤 98*12.50(‐1*06.50) =3.2090% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*31.50(+0*17.00) =2.0017% 前営業日終盤 99*14.50(‐0*17.50) =2.0609% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*02.25(+0*07.50) =0.8604% 前営業日終盤 99*26.75(‐0*07.50) =0.9090% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*29.00(+0*00.25) =0.2970% 前営業日終盤 99*28.75(‐0*00.50) =0.3026% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 22日 ロイター] 22日の米金融・債券市場では国債価格が急上 昇した。前日にギリシャに対する第2次支援策が承認されたものの、同国が支援の条件を 履行できるかどうかをめぐる懸念から、質への逃避の動きが広がった。 混乱が続くシリア情勢や、イランの核開発計画を検証するため現地入りしていた国際原 子力機関(IAEA)調査団が核関連施設への立ち入りを認められないまま日程を終えた ことなどを受けた原油価格の上昇も、安全資産への買いを後押しした。 キャンター・フィッツジェラルドの米国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は、ギリシャ、中東情勢がいずれもリスク回避の流れをつくっているとの見方を示した。 一方、米財務省がこの日実施した5年債入札で需要が精彩を欠いたことは、上値を抑え る材料となった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは16/32高。利回りは2.01%と、前日 終盤から約6ベーシスポイント(bp)低下した。 30年債US30YT=RRは1─02/32高。利回りは3.15%で、前日終盤から6b p低下している。 Tボンド先物3月限3USH2は23/32高の142─08/32。 Tノート先物3月限3TYH2は13/32高の131―01.50/32。 財務省が実施した350億ドルの5年債入札は、最高落札利回りが0.9%と予想を下 回ったものの、その他の結果は外国中銀や他の投資家からのさえない需要を示唆する内容 となり、外国中銀を含む間接入札者の落札比率は41.8%と、昨年7月以来の低水準と なった。 資産運用担当者の間では、米経済が回復しつつあることを踏まえると米国債の価格は高 過ぎるとの指摘が聞かれる。 ハバーフォード・インベストメントの債券部門責任者ジョン・ドナルドソン氏は「現在 の米経済ファンダメンタルズに照らし合わせると、米国債は非常に高い」と述べた。 財務省は23日に290億ドルの7年債入札を実施する。アナリストはこれについて、 市場で7年債が不足している兆候が見られることから、おう盛な需要が集まる可能性があ ると指摘した。 米連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀は22日、ツイストオペの一環と して2036年2月から2041年8月までに償還を迎える国債18億4000万ドルを 買い入れた。 市場関係者は、個人消費への影響をめぐる懸念などから、原油とガソリン価格の動向も 注視している。 エネルギー価格の上昇は、長期的に米経済の成長減速を招く可能性があるとされる一方、 短期的にはインフレ高進の圧力になるとみられている。 5年物のインフレ指数連動債(TIPS)と固定利付債の利回り差であるブレーク・イ ーブン・レートは昨年5月以来の高水準に迫り、トレードウェブによると、終盤の取引で 2.05%となった。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 29.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -32.00 (+0.50)