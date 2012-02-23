米金融・債券市場＝総じて上昇、7年債入札に旺盛な需要

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2123GMT） 99*26.50（＋0*06.50) =3.1339% 前営業日終盤 99*20.00（＋1*07.50) =3.1444% １０年債US10YT=RR （2123GMT） 100*01.00（＋0*01.50) =1.9965% 前営業日終盤 99*31.50（＋0*17.00) =2.0017% ５年債US5YT=RR （2123GMT） 99*29.75（‐0*04.50) =0.8894% 前営業日終盤 100*02.25（＋0*07.50) =0.8604% ２年債US2YT=RR （2123GMT） 99*28.50（‐0*00.50) =0.3049% 前営業日終盤 99*29.00（＋0*00.25) =0.2970% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２３日 ロイター］ ２３日の米金融・債券市場では国債価格が総じ て上昇。米財務省が実施した２９０億ドルの７年債入札に旺盛な需要が集まったことで買 いが広がり、指標１０年債の利回りは２％を割り込んだ。 ７年債入札では、直接入札者落札比率が１９．３％と、３年前に同年限の入札が再開さ れて以来の高水準となった。これを受け、米国債は朝方の安値から上昇に転じた。 終盤の取引で１０年債US10YT=RRは５／３２高。利回りは１．９８％と、前日 終盤から約２ベーシスポイント（ｂｐ）低下している。 ３０年債US30YT=RRは１１／３２高、利回りは３．１３％。 Ｔボンド先物３月限3USH2は１４／３２高の１４２─２２／３２。 Ｔノート先物３月限3TYH2は５／３２高の１３１―０６．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 29.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 27.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (+0.75)