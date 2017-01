米金融・債券市場＝総じて上昇、7年債入札に旺盛な需要

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2123GMT) 99*26.50(+0*06.50) =3.1339% 前営業日終盤 99*20.00(+1*07.50) =3.1444% 10年債US10YT=RR (2123GMT) 100*01.00(+0*01.50) =1.9965% 前営業日終盤 99*31.50(+0*17.00) =2.0017% 5年債US5YT=RR (2123GMT) 99*29.75(‐0*04.50) =0.8894% 前営業日終盤 100*02.25(+0*07.50) =0.8604% 2年債US2YT=RR (2123GMT) 99*28.50(‐0*00.50) =0.3049% 前営業日終盤 99*29.00(+0*00.25) =0.2970% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では国債価格が総じ て上昇。米財務省が実施した290億ドルの7年債入札に旺盛な需要が集まったことで買 いが広がり、指標10年債の利回りは2%を割り込んだ。 7年債入札では、直接入札者落札比率が19.3%と、3年前に同年限の入札が再開さ れて以来の高水準となった。これを受け、米国債は朝方の安値から上昇に転じた。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは5/32高。利回りは1.98%と、前日 終盤から約2ベーシスポイント(bp)低下している。 30年債US30YT=RRは11/32高、利回りは3.13%。 Tボンド先物3月限3USH2は14/32高の142─22/32。 Tノート先物3月限3TYH2は5/32高の131―06.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 29.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 27.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (+0.75)