〔表〕ＮＹ外為市場＝対ドル／各国通貨相場（23日）

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23日終値 22日終値 円 79.99/01 80.24/25 ユーロ 1.3373/78 1.3246/47 スイスフラン 0.9008/18 0.9103/07 英ポンド 1.5745/48 1.5663/66 カナダドル 0.9970/74 0.9998/02 オーストラリアドル 1.0714/20 1.0631/40 ニュージーランドドル 0.8362/66 0.8292/94 メキシコペソ 12.8145/50 12.8400/46 デンマーククローネ 5.5594/07 5.6130/70 ノルウェークローネ 5.6126/06 5.6514/32 スウェーデンクローナ 06.6131/6206 06.6559/6689 シンガポールドル 1.2540/49 1.2584/88 香港ドル 7.7554/62 7.7540/48 インドルピー 49.09/11 49.16/18
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