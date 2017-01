米金融・債券市場＝総じて上昇、欧州債務危機や原油高めぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*16.00(+0*22.00) =3.0992% 前営業日終盤 99*26.00(+0*06.00) =3.1347% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*06.50(+0*05.50) =1.9774% 前営業日終盤 100*01.00(+0*01.50) =1.9965% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*29.00(‐0*00.75) =0.8942% 前営業日終盤 99*29.75(‐0*04.50) =0.8894% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*28.25(‐0*00.25) =0.3088% 前営業日終盤 99*28.50(‐0*00.50) =0.3049% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場では国債価格が総じ て上昇。欧州債務危機をめぐる根強い不安や、原油価格の上昇をめぐる懸念から、米国債 への逃避買いが広がった。 ギリシャは24日、民間債権者に対する債務交換のオファーを正式に発表し、ソブリン 債としては過去最大規模の再編に着手した。 ただ、ギリシャに対する第2次支援が同国の長期的な財政問題の解決や他国への波及阻 止に十分かどうかをめぐっては、なお懸念がくすぶっている。 イラン情勢をめぐる緊張の高まりを受けたエネルギー価格の上昇も市場の懸念材料とな っている。 ウェルズ・ファーゴ・ファンド・マネジメントの首席債券ストラテジスト、ジム・コチ ャン氏は「ガソリン価格の上昇が続けば経済に打撃となり、二番底への懸念が強まること になる」との見方を示した。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは4/32高。利回りは1.98%と前日終盤の2% 近辺から低下、前週末からは3ベーシスポイント(bp)低下している。週間での利回 り低下は4週間ぶりとなる。 30年債US30YT=RRは21/32高。利回りは3.10%で、前日終盤から3bp低 下、前週末からは4bp低下している。 この日は長期国債が短期国債をアウトパフォームし、2年債US2YT=RRはほぼ横ばい。 利回りは0.309%と前週末から1bp上昇している。 Tボンド先物3月限3USH2は10/32高の143。 Tノート先物3月限3TYH2は0.50/32安の131―06/32。 今週のギリシャ支援策承認を受け、来週はバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長 が29日と3月1日の議会証言で示す景気認識や追加緩和をめぐる見解に注目が集まる。 欧州中央銀行(ECB)が実施する2回目の3年物オペの結果も関心を集める見通しだ。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.25 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 31.00 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 27.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (+0.50)