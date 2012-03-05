〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.080％、6カ月物は0.130％＝財務省

Investing |
［ワシントン ５日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.080％ 平均落札金利 0.070％ 最低落札金利 0.055％ 利付き債券相当利回り 0.081％ 落札価格 99.979778 最高利回り落札比率 28.20％ カバー（応札倍率） 4.41倍 （単位：ドル） 落札総額 33,000,419,900 応札総額 145,474,739,900 競争入札 31,973,363,000 非競争入札 727,056,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年3月8日 償還日 2012年6月7日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.130％ 平均落札金利 0.120％ 最低落札金利 0.100％ 利付き債券相当利回り 0.132％ 落札価格 99.934278 最高利回り落札比率 70.99％ カバー（応札倍率） 4.54倍 （単位：ドル） 落札総額 31,000,410,500 応札総額 140,872,961,000 競争入札 29,904,249,500 非競争入札 596,161,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年3月8日 償還日 2012年9月6日
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文