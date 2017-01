UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、米経済指標が圧迫　下値は限定的

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*20.00(‐0*24.00) =3.1444% 前営業日終盤 100*12.00(+0*28.00) =3.1056% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*30.00(‐0*08.00) =2.0069% 前営業日終盤 100*06.00(+0*14.50) =1.9791% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*01.00(‐0*04.25) =0.8686% 前営業日終盤 100*05.25(+0*07.75) =0.8413% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*29.00(‐0*01.25) =0.2974% 前営業日終盤 99*30.25(+0*01.00) =0.2776% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では国債価格が小幅下落。 米供給管理協会(ISM)による2月の非製造業部門指数が米経済の回復を示唆する内容 となったことが相場を圧迫した。 ただ、欧州の景気後退や中国経済の減速をめぐる懸念に加え、ギリシャ債務交換への参 加意向表明の期限を8日に控えた警戒感を背景に、下値は限定的となった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは5/32安、利回りは2%。 30年債US30YT=RRは17/32安。利回りは3.14%と、前週末2日の3.11 %から上昇している。 Tボンド先物3月限3USH2は10/32安の142―11/32。 Tノート先物3月限3TYH2は6/32安の131―6.50/32。 ISMが5日発表した2月の非製造業部門指数は、総合指数(NMI)が前月から予想 外に上昇し、2011年2月以来の高水準となった。 一方、マークイットが発表した2月のユーロ圏のサービス部門購買担当者景気指数(P MI)改定値は、スペインやイタリアのサービス部門の悪化が響いて再び節目の50を割 り込んだ。ドイツとフランスは50を上回ったものの、前月から低下し、ユーロ圏が景気 後退入りするとの懸念が高まった。 中国の温家宝・首相が2012年の国内総生産(GDP)伸び率の目標を7.5%とし、 これまでの目標水準から引き下げたことも、世界経済の成長をめぐる懸念材料となった。 アクション・エコノミクスのグローバル債券アナリスト、キム・ルパート氏は「米経済 については確かに成長加速の兆しが見られるが、多くの向かい風が投資家心理を圧迫し、 相場を狭いレンジに抑えている」との見方を示した。 アナリストは、米経済指標の改善が続けば、米国債利回りが徐々に上昇する可能性があ ると指摘する。ただ、現在のレンジを上抜けるには時間がかかるとみる向きが多い。 今週は9日に2月の雇用統計が発表される。ロイター調査では非農業部門雇用者数が 21万人増加すると予想されている。 野村証券(ニューヨーク)の米金利戦略部門責任者ジョージ・ゴンカルベス氏は「雇用 統計が非常に重要になる。最近の経済指標で雇用の項目が改善していることを踏まえると、 われわれは慎重ながらも楽観的にみている」と述べ、目先の10年債利回りのターゲット は2.18%、いずれは2.40%まで上昇するとの見方を示した。 米連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀は5日、ツイストオペの一環とし て2012年7月から2015年1月までに償還を迎えるインフレ指数連動債(TIPS) 13億3000万ドルを売却した。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.50 (+2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 26.75 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 25.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (-1.25)