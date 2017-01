UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、ギリシャ債務交換や世界経済めぐる懸念で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*28.00(+1*08.00) =3.0800% 前営業日終盤 99*20.00(‐0*24.00) =3.1444% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*14.50(+0*16.50) =1.9496% 前営業日終盤 99*30.00(‐0*08.00) =2.0069% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*08.00(+0*07.00) =0.8237% 前営業日終盤 100*01.00(‐0*04.25) =0.8686% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*30.00(+0*01.00) =0.2817% 前営業日終盤 99*29.00(‐0*01.25) =0.2974% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。世 界経済をめぐる懸念やギリシャ債務交換への民間債権者の参加が不十分となる可能性があ るとの観測を背景に、質への逃避の動きが強まった。 中国が前日に今年の成長率目標を昨年から引き下げたのに続き、ブラジルがこの日発表 した2011年の国内総生産(GDP)伸び率が前年から大幅に低下したことを受け、株 式が売られた。第4四半期のユーロ圏GDP伸び率改定値も前期比マイナス0.3%とな り、リセッション(景気後退)入りが濃厚となった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは20/32高。利回りは1.95%と、前日 終盤の2.02%から低下している。 30年債US30YT=RRは1─15/32高。利回りは前日終盤の3.16%から 3.09%に低下している。 Tボンド先物3月限3USH2は1─03/32高の143―14/32。 Tノート先物3月限3TYH2は16.50/32高の131―23/32。 ギリシャ債務交換は8日が参加の回答期限となっている。国際金融協会(IIF)は、 ギリシャが無秩序なデフォルト(債務不履行)に陥れば、ユーロ圏への影響は1兆ユーロ を超えると警告している。 ポイント・ビュー・ウェルス・マネジメントの投資ストラテジスト、デービッド・ディ エンツェ氏は、国際金融システムへのリスクが現在最も重要な懸念材料になっているとの 見方を示し、「民間債権者の参加がデフォルト回避に必要な水準に達するかどうかが問題 だ」と語った。 この日は比較的リスクの低い米国債に需要が集まる一方、米主要株価指数のS&P総合 500種.SPXは1.5%超下落した。 RJOヒューチャーズのシニア商品ブローカー、ビル・ディクソン氏は、きょうの債券 市場では株式相場と逆の動きが多く見られたと述べ、「多数の重要指標の発表を週内に控 え、(株式に)利益確定の売りが出た可能性もある」との見方を示した。今週発表の経済 指標では、9日の雇用統計に最大の関心が集まる。 米株式相場は、この日は下落したものの、今年に入って好調に推移している。一方、米 国債もよく持ちこたえており、10年債利回りは11月上旬以降、1.79─2.17% のレンジにとどまっている。 こうした米国債の底堅さの背景には、米連邦準備理事会(FRB)が少なくとも 2014年終盤まで異例の低金利を維持する方針を示したことや、短期債を売って長期債 を買い入れるツイストオペを実施していることなどがある。 FRB傘下のニューヨーク連銀は6日、ツイストオペの一環として、2018年5月か ら2019年11月までに償還を迎える国債40億2700万ドルを買い入れた。 BNPパリバの米国債取引部門マネジングディレクター、リック・クリングマン氏は、 FRBの買い入れに加え、社債発行に絡むヘッジ目的の取引も米国債を支援していると指 摘した。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 27.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 26.50 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -31.50 (unch)