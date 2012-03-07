UPDATE1: 第4四半期米非農業部門単位労働コストは＋2.8％に上方修正、予想上回る伸び

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［ワシントン ７日 ロイター］ 米労働省が７日発表した第４・四半期の非農業部門 の単位労働コスト（改定値）は、年率換算で前期比２．８％上昇となり、速報値の １．２％から上方修正された。予想では速報値から修正はないと見られていた。 同コストは、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が物価上昇の兆候を見極めるために注視して いる。第３・四半期は３．９％上昇している。 第４・四半期の労働生産性（改定値）は、同０．９％上昇。速報値の０．７％から上方 修正され、予想の０．８％も上回った。ただ、第３・四半期の１．８％から伸びは鈍化し た。 ２０１１年の労働生産性は０．４％上昇に改定され、伸び率は１９８７年以来の低水準 となった。 統計の詳細は以下のとおり。 （季節調整後、年率％、前四半期比、２００５年＝１００） ----生産性---- ----単位労働コスト---- ----時給---- Q4-R Q4-P Q3 Q4-R Q4-P Q3 Q4-R Q4-P Q3 非農業部門 0.9 0.7 1.8 2.8 1.2 3.9 3.7 1.9 5.7 製造業 -0.1 -0.4 5.2 2.0 1.6 -1.9 1.9 1.2 3.2 耐久財 0.8 -0.4 8.6 -0.2 0.6 -4.3 0.6 0.2 4.0 非耐久財 0.5 1.3 1.5 3.3 1.4 0.5 3.8 2.7 1.9 全産業 1.0 0.6 1.5 2.8 1.4 3.8 3.8 2.0 5.3 非金融業 N/A N/A -2.8 N/A N/A 3.0 N/A N/A 0.2 （Ｐ：速報値、ＰＲ：前回発表値、Ｒ：改定値） 非農業部門生産性・前年同期比 Q4'11/10 (PREV) 生産性 0.3 0.5 生産 2.3 2.3 時間 1.9 1.8 時給 3.5 1.7 実質時給 0.2 -1.5 単位労働コスト 3.1 1.3 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門生産性 +0.8 pct 単位労働コスト +1.2 pct
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