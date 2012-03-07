米国株式市場＝反発、予想上回る米ＡＤＰ雇用報告を好感

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（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12837.33（＋ 78.18） 前営業日終値 12759.15（‐203.66） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2935.69（＋25.37） 前営業日終値 2910.32（‐40.16） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1352.63（＋ 9.27） 前営業日終値 1343.36（‐20.97） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ７日 ロイター］ ７日の米国株式市場は４営業日ぶりに反発。２月 の米オートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）雇用報告で民間部門雇用者数が 市場予想を上回って増加したことを好感した。 ダウ工業株３０種.DJIは７８．１８ドル（０．６１％）高の１万２８３７．３３ドル。 ナスダック総合指数.IXICは２５．３７ポイント（０．８７％）高の２９３５．６９。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは９．２７ポイント（０．６９％）高の１３５２．６３。
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