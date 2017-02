米金融・債券市場＝下落、ギリシャめぐる期待感や好調な米雇用指標で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2134GMT) 100*05.50(‐0*22.50) =3.1161% 前営業日終盤 100*28.00(+1*08.00) =3.0800% 10年債US10YT=RR (2134GMT) 100*08.00(‐0*06.50) =1.9721% 前営業日終盤 100*14.50(+0*16.50) =1.9496% 5年債US5YT=RR (2134GMT) 100*04.00(‐0*04.00) =0.8493% 前営業日終盤 100*08.00(+0*07.00) =0.8237% 2年債US2YT=RR (2134GMT) 99*28.75(‐0*01.25) =0.3015% 前営業日終盤 99*30.00(+0*01.00) =0.2817% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では国債価格が下落。2 月の全米雇用報告が予想より強い内容となったことや、ギリシャ債務交換への参加が十分 な水準に達するとの期待が高まったことが圧迫材料となった。 ギリシャ国債の約40%を保有する主要債権者30社は7日、債務交換に参加する意向 を明らかにした。これを受け、債務交換が成立し、欧州連合(EU)と国際通貨基金(I MF)による追加支援に道が開かれる可能性が高まった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは7/32安。利回りは1.97%と、前日終 盤の1.94%から上昇している。 30年債US30YT=RRは24/32安。利回りは前日終盤の3.07%から3.12% に上昇している。 Tボンド先物3月限3USH2は16/32安の142―30/32。 Tノート先物3月限3TYH2は横ばいの131―23/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 26.50 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 26.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (+0.25)