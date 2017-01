UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、ギリシャめぐる期待感や好調な米雇用指標で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*03.00(‐0*25.00) =3.1201% 前営業日終盤 100*28.00(+1*08.00) =3.0800% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*08.00(‐0*06.50) =1.9721% 前営業日終盤 100*14.50(+0*16.50) =1.9496% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*04.00(‐0*04.00) =0.8493% 前営業日終盤 100*08.00(+0*07.00) =0.8237% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*28.75(‐0*01.25) =0.3015% 前営業日終盤 99*30.00(+0*01.00) =0.2817% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では国債価格が下落。2 月の全米雇用報告が予想より強い内容となったことや、ギリシャ債務交換への参加が十分 な水準に達するとの期待が高まったことが圧迫材料となった。 ギリシャ国債の約40%を保有する主要債権者30社は7日、債務交換に参加する意向 を明らかにした。これを受け、債務交換が成立し、欧州連合(EU)と国際通貨基金(I MF)による追加支援に道が開かれる可能性が高まった。 キャピタル・エコノミクスのエコノミスト、ジョン・ヒギンズ氏は「(債務交換への) 自発的参加はこれで、ギリシャが集団行動条項(CAC)を発動してすべての民間債権者 に条件受け入れを強制するために必要な66%を超えたようだ」と述べた。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは7/32安。利回りは1.97%と、前日終 盤の1.94%から上昇している。 30年債US30YT=RRは24/32安。利回りは前日終盤の3.07%から3.12% に上昇している。 Tボンド先物3月限3USH2は16/32安の142―30/32。 Tノート先物3月限3TYH2は6.50/32安の131―16.50/32。 企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)子会 社などが7日発表した2月の全米雇用報告で民間部門雇用者数が21万6000人増加し、 市場予想の20万8000人増を上回ったことも債券相場を圧迫した。ADPの報告を受 け、米労働省が9日に発表する2月の雇用統計が底堅い内容になるとの期待が高まった。 米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が関係筋の話として7日報じたところ によると、米連邦準備理事会(FRB)は、成長支援に向け追加的な債券買い入れ実施を 決定した場合、こうした買い入れがインフレを招くとの懸念を払しょくするため、資金を 不胎化する措置などの導入を検討している。 同紙によると、FRBは国債買い入れを通して市場に投入した資金を、短期的に低金利 で市場から借り入れる可能性がある。これにより資金が市場から引き揚げられ、買い入れ を不胎化することができる。 アナリストは、こうした措置が実施されれば短期金利が上昇する可能性があると指摘。 RBCキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者マイケル・クロハティー氏は顧客 向けノートで「このような措置が実施された場合、レポ金利が26─27ベーシスポイン ト(bp)上昇することが予想される」とし、それによって2年物、3年物金利が上昇す る恐れがあるとの懸念を示した。 WSJの報道はこの日の米債券相場に大きな影響は及ぼさなかった。 FRB傘下のニューヨーク連銀は7日、国債買い切りオペを実施し、2036年2月か ら2041年5月までに償還を迎える国債19億6900万ドルの国債を買い入れた。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 26.50 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 26.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (+0.25)