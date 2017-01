米金融・債券市場＝下落、ギリシャ債務交換への楽観的見方広がる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2122GMT) 99*02.00(‐1*01.00) =3.1737% 前営業日終盤 100*03.00(‐0*25.00) =3.1201% 10年債US10YT=RR (2122GMT) 99*28.00(‐0*12.00) =2.0139% 前営業日終盤 100*08.00(‐0*06.50) =1.9721% 5年債US5YT=RR (2122GMT) 99*31.00(‐0*05.00) =0.8814% 前営業日終盤 100*04.00(‐0*04.00) =0.8493% 2年債US2YT=RR (2122GMT) 99*28.25(‐0*00.50) =0.3095% 前営業日終盤 99*28.75(‐0*01.25) =0.3015% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場では国債価格が下落。ギ リシャの債務交換への参加率が十分な水準に達し、無秩序なデフォルト(債務不履行)を 回避できるとの楽観的な見方が広がり、リスク選好が強まった。 ただ、欧州債務危機をめぐる長期的な不透明感を背景に、下値は限定的となった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは13/32安。利回りは2.02%と、前日 終盤の1.98%から上昇している。 30年債US30YT=RRは1ポイント安。利回りは前日終盤の3.13%から3.17% に上昇している。 Tボンド先物3月限3USH2は26/32安の142―04/32。 Tノート先物3月限3TYH2は9.50/32安の131―07/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 26.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 25.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (-0.25)