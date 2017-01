UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、ギリシャ債務交換への楽観的見方広がる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*01.00(‐1*02.00) =3.1753% 前営業日終盤 100*03.00(‐0*25.00) =3.1201% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*27.50(‐0*12.50) =2.0156% 前営業日終盤 100*08.00(‐0*06.50) =1.9721% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*31.00(‐0*05.00) =0.8814% 前営業日終盤 100*04.00(‐0*04.00) =0.8493% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*28.25(‐0*00.50) =0.3095% 前営業日終盤 99*28.75(‐0*01.25) =0.3015% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場では国債価格が下落。ギ リシャの債務交換への参加率が十分な水準に達し、無秩序なデフォルト(債務不履行)を 回避できるとの楽観的な見方が広がり、リスク選好が強まった。 ただ、欧州債務危機をめぐる長期的な不透明感を背景に、下値は限定的となった。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは13/32安。利回りは2.02%と、前日 終盤の1.98%から上昇している。 30年債US30YT=RRは1ポイント安。米株価上昇に伴い下げが加速した。利回りは前 日終盤の3.13%から3.17%に上昇している。 Tボンド先物3月限3USH2は26/32安の142―04/32。 Tノート先物3月限3TYH2は9.50/32安の131―07/32。 市場では、ギリシャ債務交換への民間債権者の支持が十分な水準に達するとの楽観的な 見方が広がった。債務交換への参加表明は8日2000GMT(日本時間9日午前5時) で締め切られたが、結果が明らかになるのは9日0600GMT(同午後3時)となる見 通し。 ギリシャ政府は参加率75%以上を債務交換実施の条件としているが、ギリシャ当局者 によると、この水準を上回る民間債権者が交換に応じる意向を表明した。 9日に発表される米雇用統計が底堅い内容になるとの観測を踏まえた取引も見られた。 カボット・マネー・マネジメントの債券運用担当者ウィリアム・ラーキン氏は「欧州と 2月の雇用統計に注目している」と述べた。 市場は明日の雇用統計待ちとなり、この日発表された新規失業保険週間申請件数が予想 を上回ったことには反応薄だった。 ロイター調査によると、2月の雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比21万人増加す ると予想されている。1月は24万3000人増だった。 米連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀はこの日、ツイストオペの一環と して、2020年8月から2021年8月までに償還を迎える国債51億0500万ドル を買い入れた。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 26.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 25.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (-0.25)