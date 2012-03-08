〔表〕米週間マネーサプライＭ2＝37億ドル減（2月27日までの週）

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＜連邦準備理事会（ＦＲＢ）3月8日発表＞ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月27日までの1週間（単位10億ドル） ━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━ Ｍ─1 │ 2,218.4 │ ‐ 3.9（前週比） ───────────┼─────────────┼────────────── Ｍ─2 │ 9,785.4 │ ‐3.7（前週比） ┌───────┼─────────────┼────────────── │4週間移動平均 │ 9,786.5 │ 9,785.1（前週） ━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━ 月間平均（調整済） │ 1月 │ 12月 ━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━ Ｍ─1 │ 2,228.8 │ 2,173.9 ───────────┼─────────────┼────────────── Ｍ─2 │ 9,765.4 │ 9,640.1 ━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━
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