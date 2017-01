米金融・債券市場＝下落、堅調な雇用統計受けた売りなどが圧迫

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 98*30.00(‐0*03.00) =3.1802% 前営業日終盤 99*01.00(‐1*02.00) =3.1753% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*23.50(‐0*04.00) =2.0296% 前営業日終盤 99*27.50(‐0*12.50) =2.0156% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 99*28.50(‐0*02.50) =0.8976% 前営業日終盤 99*31.00(‐0*05.00) =0.8814% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*27.50(‐0*00.75) =0.3218% 前営業日終盤 99*28.25(‐0*00.50) =0.3095% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 9日の米金融・債券市場では国債価格が下落。2 月の米雇用統計で安定した雇用の伸びが示されたことを受け、米経済が勢いを増している との見方が強まった。 米財務省が来週実施する総額660億ドルの国債入札を控えた売りも相場を圧迫した。 米労働省が9日発表した2月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月から22 万7000人増加し、予想の21万人を上回った。非農業部門雇用者数の増加数はこれで 3カ月連続で20万人を上回った。失業率は前月と同じ8.3%で3年ぶり低水準ににと どまった。 米経済が持続可能な成長軌道にあるとの観測が高まり、連邦準備理事会(FRB)によ る追加緩和の観測が後退したことから、2年債US2YT=RRの売りが加速。利回りは一時 0.3257%に上昇した後、終盤の取引では前日から1ベーシスポイント(bp)上昇 の0.322%となっている。 指標10年債US10YT=RRは午後の取引で6/32安。利回りは2.04%と、前日か ら3bp上昇している。 30年債US30YT=RRは雇用統計発表後の安値からやや戻し、終盤時点で7/32安。 利回りは前日から1bp上昇の3.19%。 Tボンド先物3月限3USH2は12/32安の141―24/32。 Tノート先物3月限3TYH2は5/32安の131―02/32。 市場筋によると、雇用統計発表の前後にはファンドマネジャーや外国中銀から押し目買 いが入り、一時下げ幅が縮小する場面もあった。 国際スワップデリバティブ協会(ISDA)がギリシャ債務交換における集団行動条項 (CAC)発動はクレジットイベント(信用事由)に該当すると認定したことも、下げを 抑える材料となった。 市場では、ギリシャ財政の将来や最近の良好な米経済指標に対する懐疑的な見方が根強 い。 フランクリン・テンプルトンのマイク・マテラッソ氏は「第1・四半期の後は指標が悪 化するのではないかとの懸念がくすぶっている」と述べた。 来週はFRBが13日に連邦公開市場委員会(FOMC)を開く。また、米財務省は1 2日に320億ドルの3年債、13日に210億ドルの10年債、14日に130億ドル の30年債の入札を実施する。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 26.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 25.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -31.50 (-0.25)