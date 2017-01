〔ロイター調査〕2月米雇用統計後もＱＥ３実施を予想　規模は当初から縮小

[ニューヨーク 9日 ロイター] 2月の米雇用統計発表後、プライマリーディーラ ー(政府証券公認ディーラー)に行った聞き取り調査によると、米連邦準備理事会(FR B)は依然として将来的に量的緩和第3弾(QE3)に踏み切るものの、規模は当初見通 しよりも小幅になるとの見方が多くなっている。 今回の調査では、プライマリーディーラー18社中14社がQE3は将来的に行われる と予想。規模については12社の予想中央値が5250億ドルと、2月3日調査時点の6 000億ドルから縮小した。 QE3の発表時期については、13社中10社が2012年前半を見込むとした。また 1社が2012年半ば、2社が2012年後半とした。 最初の利上げ時期については、17社中10社が2014年後半と予想。また5社がそ れ以前、2社がそれ以降とした。 *調査の詳細は以下の通り。(カッコ内は前回) 追加緩和の 追加緩和の 資産買い入れ 可能性 時期 規模(10億ドル) -------------------------------------------------------------------------------- BAML Yes (Yes) Sept (Sept) 800 (800) BMO Capital (No) (No) (No) Bank of NS Yes (Yes) H2 2012 (Mid 2012) 500 (500) Barclays (No) (No) (No) BNP Yes (Yes) June (June) 300 (400) Cantor Yes (Yes) June (April) 750 (750) Citigroup Yes (No) NA (No) NA (No) CSuisse Yes (Yes) June (Q2) 600 (700) Daiwa No (No) - (No) - (No) Deutsche No (No) - (No) - (No) Goldman Yes (Yes) Mid 2012 (Mid 2012) NA (NA) HSBC Yes (Yes) Q2 2012 (NA) 400 (NA) Jefferies Yes (Yes) End Q2 (Q2) 500 (750) JP Morgan No (No) - (No) - (No) Mizuho Yes (Yes) June (Q2) 800 (800) M Stanley Nomura Yes (Yes) June (Q2) 300-400 (425) RBC Yes (Yes) H1 2012 (H1 2012) 500-600 (600) RBS Yes (Yes) June (June) 500 (600) Soc Gen Yes (Yes) April (March) 600 (600) UBS No (No) - (No) - (No) 買い入れ資産 不胎化の 利上げ開始の (MBS/国債/両方) 可能性 時期 -------------------------------------------------------------------------------- ------- BAML Both (Both) No Q3 2014 (Q4 2012) BMO Capital N/A (NA) (Q4 2012) Bank of NS Both (Both) Maybe Q3 2014 (NA) Barclays N/A (NA) (March 2013) BNP MBS (MBS) 50/50 H2 2014 (Mid 2013) Cantor MBS (MBS) Yes Mid 2014 (Q3 2013) Citigroup MBS (NA) Yes H2 2014 (NA) CSuisse Both (Both) No Q3 2014 (Q4 2012) Daiwa NA (NA) NA Q1 2014 (NA) Deutsche NA (NA) NA H2 2013 (H1 2013) Goldman NA (NA) NA H2 2015 (NA) HSBC Both (MBS) Yes Q3 2014 (2012) Jefferies Both (MBS) Yes Q3 2014 (Mid 2013) JP Morgan NA (NA) NA Q3 2014 (NA) Mizuho Both (Both) Yes Late 2014 (Q4 2013) M Stanley N/A Nomura Both (Both) No (2013) RBC MBS (MBS) No H2 2014 (2013) RBS Both (Both) NA June 2014 (NA) Soc Gen MBS (MBS) No 2016 (H1 2013) UBS NA (NA) NA H2 2013 (NA)