ＮＹ外為市場・序盤＝ドルが対ユーロで下落、米ＦＲＢ議長発言で

1322GMT 23日終盤 ％比 昨年末 2011年 ％比 終値 ------------------------------------------------------------------------------- Euro/dlr EUR= 1.3314 1.3271 +0.32 +2.85 1.2945 Dlr/yen JPY= 82.680 82.310 +0.45 +7.46 76.940 Euro/yen EURJPY= 110.10 109.27 +0.76 +10.59 99.560 ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２６日 ロイター］ ２６日序盤のニューヨーク外国為替市場では、 ドルがユーロやスイスフランに対して下落した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバーナン キ議長発言で、ＦＲＢが一段の量的緩和に踏み切る可能性があるとの見方が強まった。 ユーロ／ドルEUR=は一時、１．３３２９ドルまで上昇した後、直近では０．３２％高 の１．３３１４ドル。 ドルはスイスフランCHF=に対しても０．３２％安の０．９０４８スイスフランで取引 された。 一方、ドル／円JPY=は０．４５％高の８２．６８円。円の地合いが中期的に引き続き 弱い。 豪ドルAUD=D4は０．６６％高の１．０５２７米ドル。