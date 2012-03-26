米国株式市場＝続伸、ＦＲＢ議長発言を好感

（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 13241.63（＋160.90） 前営業日終値 13080.73（＋ 34.59） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 3122.57（＋54.65） 前営業日終値 3067.92（＋ 4.60） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1416.51（＋19.40） 前営業日終値 1397.11（＋ 4.33） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２６日 ロイター］ ２６日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は １５０ドルを超える値上がりとなり、Ｓ＆Ｐ５００も前週の下げから値を戻す動きとなっ た。バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が失業率改善に向け金融政策による下支 えを継続していく考えを示唆したことが好感された。 ダウ工業株３０種.DJIは１６０．９０ドル（１．２３％）高の１万３２４１．６３ド ル。 ナスダック総合指数.IXICは５４．６５ポイント（１．７８％）高の３１２２．５７。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは１９．４０ポイント（１．３９％）高の１４１６．５１。