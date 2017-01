UPDATE1: 米金融・債券市場＝まちまち、ＦＲＢ議長の発言受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*28.00(‐0*21.50) =3.3442% 前営業日終盤 96*17.50(+1*02.00) =3.3077% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 97*24.50(‐0*05.50) =2.2532% 前営業日終盤 97*30.00(+0*13.50) =2.2335% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*31.75(‐0*00.25) =1.0856% 前営業日終盤 99*00.00(+0*05.75) =1.0839% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*26.00(+0*00.50) =0.3477% 前営業日終盤 99*25.50(+0*00.75) =0.3557% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 26日 ロイター] 26日の米金融・債券市場は、国債価格がまち まち。バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が米失業率を低下させるには一段の成 長加速が必要との見解を示したことは、追加的な国債買い入れ実施への期待をつないだ。 バーナンキ議長はFRBが量的緩和第3弾(QE3)の実施に踏み切る可能性について は何ら示唆しなかったものの、早期に緩和策の解除に動くことはないとの姿勢を鮮明にし た。 欧州から明るいニュースが伝わるなか、相場は序盤の取引で下落。ただ、バーナンキ議 長の発言を手がかりに下げ幅を縮小した。 マニュライフ・アセット・マネジメントのトレーダー、マイケル・ロリジオ氏は「バー ナンキ議長の発言から、議長が極めてハト派的で、FRBによる景気支援措置解除を示唆 することをいまだ心地よく感じていないことが示された」と述べた。 3月のIFO独業況指数が2011年7月以来の高水準となったことを受け、期間が長 めの債券利回りは200日移動平均を再度試す展開となった。 また、メルケル独首相がメルケル独首相がユーロ圏の危機拡大防止に向けたファイアウ オール(防火壁)の増強について、妥協する用意があることを初めて示唆したことで、株 などへの需要が高まったとアナリストは指摘した。 前出のロリジオ氏は、FRBによる長期債買い入れは相場への「一定の支えになってる」 と指摘した。 また、通常の月末・期末買いに加え、国債価格が下落し、株が比較的堅調に推移するな か、ポートフォリオ再調整に伴う買いが入るとの見通しを示した。 全般的には商いは薄く、不安定な値動きとなった。 指標10年債US10YT=TWEBは1/32安、利回りは2.25%。前営業日終盤は 2.24%だった。 30年債US30YT=TWEBは13/32安、利回りは3.33%。前営業日は3.31% だった。 27─29日に総額990億ドルの2・5・7年債の入札を控えているものの、短期債 はこの日、終盤の取引で小幅高となった。 27日は350億ドルの2年債、28日は350億ドルの5年債、29日は290億ド ルの7年債入札がそれぞれ実施される。 入札前取引(WI)で、27日発行の2年債(償還期限2014年3月)利回り US2YTWI=TWEBは0.361%で推移した。 流通市場では、2年債US2YT=RRは1/32高、利回りは0.35%と、前営業日の 0.37%から低下した。 アナリストの間からは、今週実施される一連の入札が旺盛な需要を集めるかは不透明と の声が聞かれる。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボージェル氏は「引き続きアジア 勢からの買いは軟調だ。欧州では全般的な再調整が続いている」と指摘した。 また、予定されている高利回りの社債発行も、米債入札への需要を圧迫する可能性があ るとみられている。 Tボンド先物6月限3USM2は5/32安の137―21/32。 Tノート先物6月限3TYM2は0.50/32高の129―2/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 25.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 24.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -29.75 (unch)