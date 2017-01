UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、追加国債買い入れへの期待高まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*22.00(+0*26.00) =3.3001% 前営業日終盤 95*28.00(‐0*21.50) =3.3442% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*11.00(+0*18.50) =2.1871% 前営業日終盤 97*24.50(‐0*05.50) =2.2532% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*09.75(+0*10.00) =1.0201% 前営業日終盤 98*31.75(‐0*00.25) =1.0856% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*27.50(+0*01.50) =0.3234% 前営業日終盤 99*26.00(+0*00.50) =0.3477% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場は、国債価格が上 昇。バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が前日、経済成長の加速と失業率の低下 に向け、緩和的な金融政策を維持する方針を示唆したことが支援材料となった。 BMOキャピタル・マーケッツの政府債取引主任スコット・グラハム氏は「バーナンキ 議長は最近極めてハト派的となっており、追加量的緩和の実施が遠のいたと考えていた市 場参加者の間では懸念が広がり、ショートカーバーが入っている」と述べた。 米失業率を低下させるには経済成長がさらに加速する必要があるとの前日のバーナンキ 議長の発言を受け、追加緩和観測が高まっている。 バーナンキ議長はまた、今夕放映予定の米ABCニュースとのインタビューで、米経済 の健全性をめぐり、自己満足に陥らないことが重要との見解を示した。FRBが一段と大 規模な追加国債買い入れプログラムを実施するかとの質問に対しては、FRBはいかなる 選択肢も排除していないと応じた。 この日実施された350億ドルの2年債入札は旺盛な需要を集めた。 最高落札利回りは2011年7月以来の高水準となった。また、ジェフリーズのマネー ・マーケット・エコノミスト、トーマス・シモンズ氏によると、間接入札者による応札額 は191億ドルと、昨年11月以来の高水準。 指標10年債US10YT=RRは15/32高、利回りは2.20%。 30年債US30YT=RRは27/32高、利回りは3.29%と、前日の3.34%から 低下した。 商いは薄かったという。 雇用情勢改善の兆しがここ数カ月、消費者心理を押し上げていたものの、この日発表さ れた3月の米CB消費者信頼感指数は低下し、市場予想も下回った。ガソリン価格が上昇 するなか、消費者心理の改善が頭打ちになっている可能性を示唆した。 ニューヨーク連銀はこの日、国債買い切りオペを実施し、19億6900万ドルの国債 を買い入れた。 28日に実施される350億ドルの5年債入札と、29日の290億ドルの7年債入札 の結果が注目されている。 米社債市場では、投資適格級の社債の発行が活発となっている。トムソン・ロイター傘 下のIFRによると、第1・四半期の投資適格級社債の発行額は2745億ドルと、過去 最高となる見通し。 Tボンド先物6月限3USM2は21/32高の138―10/32。 Tノート先物6月限3TYM2は17/32高の129―19/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 23.25 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 5.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -31.00 (-0.75)