米金融・債券市場＝下落、さえない5年債入札を嫌気

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*17.00(‐0*05.00) =3.3085% 前営業日終盤 96*22.00(+0*26.00) =3.3001% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*07.00(‐0*04.00) =2.2014% 前営業日終盤 98*11.00(+0*18.50) =2.1871% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*07.25(‐0*02.50) =1.0366% 前営業日終盤 99*09.75(+0*10.00) =1.0201% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*26.00(‐0*01.50) =0.3444% 前営業日終盤 99*27.50(+0*01.50) =0.3234% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。この日実施された350億ドルの5年債入札がさえない結果となったことで、地合い が悪化した。 朝方発表された2月の耐久財新規受注が予想を下回ったことで、相場は安値から値を戻 す場面もあった。 またその後の米連邦準備理事会(FRB)による国債買い入れを受けて、午後に入りプ ラス圏に浮上したものの、入札結果を嫌気し再び下げに転じる振れの大きい展開となった。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは5/32安。利回りは2.20%と、 前日の2.18%から上昇した。 Tボンド先物6月限3USM2は変わらずのの138―10/32。 Tノート先物6月限3TYM2は0.50/32安の129―18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 24.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 23.75 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 6.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -30.55 (+0.25)