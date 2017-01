米金融・債券市場＝上昇、新規失業保険申請やＦＲＢ議長発言受け買い優勢に

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2035GMT) 97*07.00(+0*22.00) =3.2715% 前営業日終盤 96*17.00(‐0*05.00) =3.3085% 10年債US10YT=RR (2035GMT) 98*20.00(+0*13.00) =2.1552% 前営業日終盤 98*07.00(‐0*04.00) =2.2014% 5年債US5YT=RR (2035GMT) 99*29.25(+0*22.00) =1.0177% 前営業日終盤 99*07.25(‐0*02.50) =1.0366% 2年債US2YT=RR (2035GMT) 99*26.50(+0*00.50) =0.3365% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*01.50) =0.3444% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 29日 ロイター] 29日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。朝方発表された新規失業保険申請件数の改定が材料視されたほか、バーナンキ米連邦 準備理事会(FRB)議長が再度、景気に対し慎重な見方を示したことを受け、買いが優 勢となった。 24日終了週の新規失業保険申請件数は前週から減少し、約4年ぶりの低水準となった。 ただ、今回の発表では新たな季節調整方法を反映して2007年以降のデータが改定され、 17日終了週の申請件数は前回発表の34万8000件から36万4000件に修正され た。 これを受け、最近の失業保険申請件数の減少が、当初考えられていたほど目覚しいもの ではない可能性があるとの見方が広がった。 指標10年債US10YT=RRは11/32高、利回りは2.16%。前日は2.20%だ った。 30年債US30YT=RRは21/32高、利回りは3.27%。前日は3.31%だった。 Tボンド先物6月限3USM2は18/32高の138―28/32。 Tノート先物6月限3TYM2は10.50/32高の129―29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 24.75 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 22.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 7.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -30.00 (-0.25)