UPDATE1: 2月米消費支出、7カ月ぶりの伸び　所得の伸びは弱く

［ワシントン ３０日 ロイター］ 米商務省が３０日発表した２月の個人所得・支出 統計によると、個人消費支出は前月比０．８％増と、７カ月ぶりの大幅な伸びとなった。 家計がガソリン価格の上昇にもかかわらず消費を増やしており、今四半期の米経済成長が エコノミスト予想ほど鈍化していないことを示唆した。 ジョン・トーマス・ファイナンシャル（ニューヨーク）の首席市場アナリスト、ウェイ ン・カフマン氏は「消費者が支出し景気を主導するというのが、誰もが注目する重要なこ とだ。経済はまずまずといったところだが、一部の人が望むほど力強くはないかもしれな い」と述べた。 事前予想は０．６％増だった。 インフレ調整後は０．５％増と、昨年９月以来の増加幅だった。 個人所得は０．２％増にとどまり、予想の０．４％増に届かなかった。インフレ調整後 の可処分所得は０．１％減だった。 支出が所得を上回る中、貯蓄率は３．７％と、２００９年８月以来の低水準にまで下が った。貯蓄は年率換算で４３８７億ドルに減少し、２００９年１０月以来の低水準となっ た。 インフレ圧力は軽度で、支出下支えに寄与するとみられる。 個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は０．３％上昇。コアＰＣＥ価格指数は０．１％の小 幅上昇となった。 ＊米個人所得・消費支出に関するグラフはこちらをご覧ください。 link.reuters.com/vem47s 詳細は以下の通り。 （前月比％、ドル＝現在価値） 2月 1月 12月 11月 個人所得 0.2 0.2 0.4 0.1 賃金・給与 0.3 0.4 0.4 unch 可処分所得 0.2 unch 0.4 unch 個人消費支出 0.8 0.4 0.2 unch 耐久財 1.6 1.4 0.8 0.1 非耐久財 0.9 0.7 -0.5 -0.2 サービス 0.6 0.1 0.3 0.1 個人貯蓄率（％） 3.7 4.3 4.7 4.4 （前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース） 個人消費 0.5 0.2 0.1 unch 耐久財 1.6 1.4 1.1 0.3 非耐久財 0.1 0.3 -0.3 -0.3 サービス 0.4 -0.1 0.1 unch 可処分所得 -0.1 -0.2 0.3 -0.1 （前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース、ＰＣＥ＝個人消費支出） ＰＣＥ価格指数 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3113 0.2257 0.0680 0.0882 コアＰＣＥ価格指数 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1310 0.2245 0.1520 0.1433 市場ベースＰＣＥ価格指数 0.3 0.2 0.1 0.1 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 0.1 0.2 0.2 0.1 （前年比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース） ＰＣＥ価格指数 2.3 2.4 2.5 2.7 コアＰＣＥ価格指数 1.9 1.9 1.9 1.8 市場ベースＰＣＥ価格指数 2.4 2.5 2.7 2.9 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 1.9 2.0 2.0 1.8 エコノミスト予想（ロイター調査、前月比） 個人所得 +0.4 pct 個人消費支出 +0.6 pct コアＰＣＥ +0.1 pct