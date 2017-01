米金融・債券市場＝下落、午後に入り売りかさむ

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*29.00(‐1*09.50) =3.3426% 前営業日終盤 97*06.50(+0*21.50) =3.2723% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*03.50(‐0*15.50) =2.2142% 前営業日終盤 98*19.00(+0*12.00) =2.1587% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*25.75(‐0*03.50) =1.0402% 前営業日終盤 99*29.25(+0*22.00) =1.0177% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*26.50(+0*00.25) =0.3365% 前営業日終盤 99*26.25(+0*00.25) =0.3405% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落した。朝方の弱い米経済指標を受けて成長ペースをめぐり懐疑的な見方が広がったが、 午後に入って売りが優勢になった。 2月の個人所得が前月比0.2%増と予想(0.4%増)の半分の伸びにとどまったこ とで、米経済の長期的な見通しに対する懸念が強まった。ただ、消費支出は0.8%増と 昨年7月以来の大幅な伸びとなった。 指標10年債US10YT=RRは16/32安。利回りは2.22%と2.17─2.20 %付近の200日移動平均を上回った。 30年債US30YT=RRは1─12/32安。利回りは3.35%と前日終盤から8ベー シスポイント(bp)上昇した。 四半期ベースでは10年債利回りは35bp、30年債は46bp上昇しており、いず れも2010年第4・四半期以来の大幅な上昇となる。 ウェルズ・ファーゴ・ファンズ・マネジメントの首席ポートフォリオ・ストラテジスト、 ブライアン・ジャコブセン氏は「第1・四半期は利回りが上昇したが、第2・四半期や第 3・四半期も同様に上昇するとは予想していない」と述べ、米国やフランスで大統領選挙 戦が本格化することを理由に挙げた。 同氏は4月6日に公表される米雇用統計の結果が債券市場の方向に大きな影響を及ぼす との見方を示した。 プルデンシャル・フィクスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・チップ 氏は、米連邦準備理事会(FRB)が緩和的な金融政策を継続し景気回復が続けば、債券 市場では比較的狭いレンジでの動きとなり、リスク資産市場は改善基調を維持すると予想 した。 Tボンド先物6月限3USM2は1─04/32安の137―24/32。 Tノート先物6月限3TYM2は13.50/32安の129―15.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 25.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 23.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -29.75 (+0.50)