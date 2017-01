米金融・債券市場＝上昇、まちまちの経済指標・下落行き過ぎとの見方追い風　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2030GMT) 96*08.00(+0*11.00) =3.3238% 前営業日終盤 95*29.00(‐1*09.50) =3.3426% 10年債US10YT=RR (2030GMT) 98*13.00(+0*09.50) =2.1803% 前営業日終盤 98*03.50(‐0*15.50) =2.2142% 5年債US5YT=RR (2030GMT) 99*30.75(+0*05.00) =1.0080% 前営業日終盤 99*25.75(‐0*03.50) =1.0402% 2年債US2YT=RR (2030GMT) 99*27.25(+0*00.75) =0.3248% 前営業日終盤 99*26.50(+0*00.25) =0.3365% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 2日 ロイター] 2日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。 前週末の大幅下落は行き過ぎとの見方から買い戻しが入ったほか、朝方発表された経済指 標は米経済の回復が依然として緩やかであることを示す内容となり、急激な利回り上昇懸 念が和らいだ。 第2・四半期初日の取引とあって、月末・四半期末のポートフォリオ調整という制約が 外れたことも追い風となった。 3月の米供給管理協会(ISM)製造業景気指数は53.4と、前月の52.4から上 昇したものの、新規受注・輸出に関する指数は低下した。 一方、2月の建設支出は前月比1.1%減と予想外に減少し、7カ月ぶりの大幅な落ち 込みとなった。 午後の取引で、指標10年債US10YT=RRは5/32高。利回りは2.20%と、前週 末の2.21%から低下した。 30年債US30YT=RR価格はほぼ変わらず。利回りは3.34%となった。 Tボンド先物6月限3USM2は08/32高の138。 Tノート先物6月限3TYM2は07/32高の129―22.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 26.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 24.25 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (-0.50)