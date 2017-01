米金融・債券市場＝下落、ＦＯＭＣ議事録で追加緩和期待が後退　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2050GMT) 94*09.50(‐1*31.50) =3.4316% 前営業日終盤 96*09.00(+0*12.00) =3.3221% 10年債US10YT=RR (2050GMT) 97*12.50(‐1*00.50) =2.2970% 前営業日終盤 98*13.00(+0*09.50) =2.1803% 5年債US5YT=RR (2050GMT) 99*15.00(‐0*16.00) =1.1097% 前営業日終盤 99*31.00(+0*05.25) =1.0064% 2年債US2YT=RR (2050GMT) 99*24.50(‐0*02.75) =0.3684% 前営業日終盤 99*27.25(+0*00.75) =0.3248% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 3日 ロイター] 3日の米金融・債券市場では、債券価格が下落。 同日公表された3月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録で、連邦準備理事会(F RB)内の追加緩和機運が減退していることが示されたことを嫌気した。 前週のバーナンキFRB議長の発言を受け、市場では追加緩和への期待が再燃していた こともあり、「市場は非常に失望したようだ」(ノバスコシア銀行の国債取引部門責任者 チャールズ・コミスキー氏)との指摘が聞かれた。 午後の取引で、指標10年債US10YT=RRは29/32安。FOMC議事録の発表後、 利回りは約2.18%から2.28%に上昇した。 30年債US30YT=RRは1─21/32安。利回りは3.41%。議事録公表前は3. 32%だった。 Tボンド先物6月限3USM2は1─06/32安の136─26/32。 Tノート先物6月限3TYM2は25/32安の128―29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 26.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 24.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -29.75 (+0.50)