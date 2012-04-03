米金融・債券市場＝下落、ＦＯＭＣ議事録で追加緩和期待が後退　

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2050GMT） 94*09.50（‐1*31.50) =3.4316% 前営業日終盤 96*09.00（＋0*12.00) =3.3221% １０年債US10YT=RR （2050GMT） 97*12.50（‐1*00.50) =2.2970% 前営業日終盤 98*13.00（＋0*09.50) =2.1803% ５年債US5YT=RR （2050GMT） 99*15.00（‐0*16.00) =1.1097% 前営業日終盤 99*31.00（＋0*05.25) =1.0064% ２年債US2YT=RR （2050GMT） 99*24.50（‐0*02.75) =0.3684% 前営業日終盤 99*27.25（＋0*00.75) =0.3248% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ３日 ロイター］ ３日の米金融・債券市場では、債券価格が下落。 同日公表された３月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録で、連邦準備理事会（Ｆ ＲＢ）内の追加緩和機運が減退していることが示されたことを嫌気した。 前週のバーナンキＦＲＢ議長の発言を受け、市場では追加緩和への期待が再燃していた こともあり、「市場は非常に失望したようだ」（ノバスコシア銀行の国債取引部門責任者 チャールズ・コミスキー氏）との指摘が聞かれた。 午後の取引で、指標１０年債US10YT=RRは２９／３２安。ＦＯＭＣ議事録の発表後、 利回りは約２．１８％から２．２８％に上昇した。 ３０年債US30YT=RRは１─２１／３２安。利回りは３．４１％。議事録公表前は３． ３２％だった。 Ｔボンド先物６月限3USM2は１─０６／３２安の１３６─２６／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は２５／３２安の１２８―２９．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 26.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 24.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -29.75 (+0.50)