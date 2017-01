UPDATE1: 米金融・債券市場＝大幅下落、ＦＯＭＣ議事録で追加緩和期待が後退　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 94*10.50(‐1*30.50) =3.4299% 前営業日終盤 96*09.00(+0*12.00) =3.3221% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 97*13.50(‐0*31.50) =2.2934% 前営業日終盤 98*13.00(+0*09.50) =2.1803% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*15.50(‐0*15.50) =1.1065% 前営業日終盤 99*31.00(+0*05.25) =1.0064% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.50(‐0*02.75) =0.3684% 前営業日終盤 99*27.25(+0*00.75) =0.3248% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 3日 ロイター] 3日の米金融・債券市場では、債券価格が3週間 ぶりの大幅下落となった。同日公表された3月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事 録で、連邦準備理事会(FRB)内の追加緩和機運が減退していることが示されたことを 嫌気した。 議事録は、米経済の成長が最近やや加速している兆候に言及したが、失業率は依然とし て高止まりしているとし、全般的な経済活動の改善にはついては引き続き慎重な見方を示 した。 前週のバーナンキFRB議長の発言を受け、市場では追加緩和への期待が再燃していた こともあり、「市場は非常に失望したようだ」(ノバスコシア銀行の国債取引部門責任者 チャールズ・コミスキー氏)との指摘が聞かれた。 議長は、米経済の成長ペースは緩やかで、失業率を早期に大きく押し下げる公算は小さ いとし、一段の緩和措置も引き続き選択肢との考えを示していた。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RR利回りは2.31%に上昇した。FOM C議事録の発表前は2.18%だった。 市場は、「ツイストオペ」が終了する6月のFOMC会合までに、追加緩和に向けた手 掛かりが示されるかどうかに注目している。 ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略部門責任者、フィデリオ・タタ氏は「6月以降は追 加緩和実施の可能性は低下し始める。大統領選を控えていることに加え、FRBは選挙期 間中の干渉を回避したいからだ」との見方を示した。 アナリストの間では、異例の暖冬がFRBにとって波乱要素にもなりかねないとの見方 も出ている。データを歪め、経済を実態以上に力強い状態にみせている可能性があるとい う。 ソシエテ・ジェネラルのタタ氏は「FRBはデータへの依存度を高めており、リスクは 大きい」と指摘した。 FRB傘下のニューヨーク連銀はこの日、13億4700万ドルのインフレ指数連動債 (TIPS)を買い入れた。買い入れたのは2021年1月15日から2042年2月 15日までに償還を迎える国債で、応札額は25億3700万ドルだった。 Tボンド先物6月限3USM2は1─06/32安の136─26/32。 Tノート先物6月限3TYM2は25/32安の128―29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 25.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 24.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -29.50 (+0.75)