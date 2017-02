UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、株安やユーロ債務危機懸念で逃避買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*20.50(+1*10.00) =3.3572% 前営業日終盤 94*10.50(‐1*30.50) =3.4299% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*01.00(+0*19.50) =2.2233% 前営業日終盤 97*13.50(‐0*31.50) =2.2934% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*26.00(+0*10.50) =1.0387% 前営業日終盤 99*15.50(‐0*15.50) =1.1065% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*26.00(+0*01.50) =0.3448% 前営業日終盤 99*24.50(‐0*02.75) =0.3684% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米金融・債券市場では、債券価格が上昇。 前日は米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録を受けた追加緩和期待の後退で3週間ぶ りの下げとなったが、この日は安全資産としての米国債への需要が高まり、買い戻される 展開となった。 欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁は同日開催した理事会後の記者会見で、経済への 下振れリスクに言及し、出口戦略の議論は時期尚早との見方を示す一方、新たな支援策の 導入は示唆しなかった。 だがスペイン国債入札がさえない結果となったことで、スペイン・イタリア国債の独連 邦債に対する利回り格差が拡大し、ユーロ圏債務危機に対する懸念が高まった。 また米株が売られたことも米債券相場には追い風となった。 午後の取引で、指標10年債US10YT=RRは21/32高。利回りは2.23%と、前 日の2.31%から低下した。 30年債US30YT=RRは1―13/32高。利回りは3.44%から3.38%に低下 した。 ウェルズ・ファーゴ・ファンズ・マネジメントの首席債券ストラテジスト、ジム・コチ ャン氏は「前日は、FOMC議事録を受け反射的に売られたが、この日は市場の過剰反応 がやや修正されている」とし、「株安が債券市場を支援している」と述べた。 市場の焦点は、6日発表の3月の米雇用統計で、統計がFRBの政策にどう反映される か手掛かりを探るとみらている。 シュワブ・センター・フォー・フィナンシャル・リサーチのバイスプレジデント兼債券 ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は「雇用統計は、FRBの次の動きに向けた鍵 となる」とし、「雇用の伸びが加速した場合には、追加量的緩和を検討する理由はほとん どない」と述べた。 ロイター調査では、非農業部門雇用者数が20万3000人増と、2月の22万 7000人増から伸びが鈍化すると見込まれている。 ジョーンズ氏によると、例年にない暖冬で最近の雇用者数の増加数が、季節調整により 実態よりも押し上げられたかどうかという点をFRBは注視している。その問題を見決め るうえで、今後数カ月に発表されるデータが一助になると同氏は指摘した。 Tボンド先物6月限3USM2は15/32高の137─09/32。 Tノート先物6月限3TYM2は14.50/32高の129―12/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 27.75 (+2.75) U.S. 3-year dollar swap spread 28.25 (+2.75) U.S. 5-year dollar swap spread 26.75 (+2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -29.25 (+0.25)