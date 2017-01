UPDATE1: 米金融・債券市場＝続伸、ユーロ圏めぐる懸念再燃で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*06.00(+0*17.50) =3.3273% 前営業日終盤 95*20.50(+1*10.00) =3.3572% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*13.00(+0*12.00) =2.1805% 前営業日終盤 98*01.00(+0*19.50) =2.2233% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*31.00(+0*05.00) =1.0064% 前営業日終盤 99*26.00(+0*10.50) =1.0387% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*26.25(+0*00.25) =0.3413% 前営業日終盤 99*26.00(+0*01.50) =0.3448% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 5日 ロイター] 5日の米金融・債券市場では、国債価格が続伸し た。ユーロ圏債務危機をめぐる懸念が再燃しており、安全資産としての米国債の投資妙味 が高まった。市場はまた、6日発表の3月の雇用統計に注目している。 さえない入札結果を嫌気した前日に続き、スペイン国債利回りはこの日も上昇した。ス ペインの財政再建能力をめぐる懸念がくすぶっている。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析部門マネジングディレクター、キム・ ルパート氏は「市場の関心が再び欧州に戻っている。欧州国債の中には利回りが年初来の 高水準辺りまで上昇しているものもあり、それが米国債市場に影響を与えている」と述べ た。 午後の取引で、指標10年債US10YT=RRは13/32高。利回りは2.18%と、前 日の2.22%から低下した。 30年債US30YT=RRは20/32高。利回りは3.36%から3.32%に低下した。 朝方発表された新規失業保険週間申請件数が2008年4月以来の低水準に改善したこ とが重しとなり、相場は当初、上げ幅を削る場面もあった。 3月の雇用統計に関するロイター調査では、非農業部門雇用者数が20万3000人増 と、2月の22万7000人増から伸びが鈍化すると見込まれている。 6日は復活祭の連休で米東部時間正午(日本時間7日午前1時)までの短縮取引となっ ている。そのため通常に比べて商いが薄い見通しで、雇用統計発表後の債券相場は振れの 大きい展開となる可能性がある。 米経済指標は緩やかな回復基調を示す内容となっているものの、欧州債務危機が再び深 刻化するとの懸念から、一部の投資家は米国債利回りが大幅上昇するシナリオを想定する ことに二の足を踏んでいる。 UBSの金利ストラテジスト、クリス・アレンズ氏は、欧州問題に悪化の兆候が表れれ ば、投資家は第1・四半期に大幅上昇した株式の持ち高を減らす可能性があると指摘。株 安が米国債の追い風となる可能性もあり、同氏は「風向きは少し変化したようだ。投資家 はすぐに様子見姿勢に転じ、利益を確定させるとともに、経済のファンダメンタルズを見 極めようとするだろう」との見方を示した。 米国債相場は、追加緩和機運の低下を示唆した米連邦公開市場委員会(FOMC)議事 録発表後の下げをほぼ取り戻す水準に回復している。 Tボンド先物6月限3USM2は1─02/32高の138─11/32。 Tノート先物6月限3TYM2は19/32高の129―31/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 28.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 30.00 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 28.00 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (+0.75)