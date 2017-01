米金融・債券市場＝大幅続伸、雇用者数の弱い伸びで追加緩和観測が再浮上

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1605GMT) 98*13.00(+2*07.00) =3.2082% 前営業日終盤 96*06.00(+0*17.50) =3.3273% 10年債US10YT=RR (1605GMT) 99*18.50(+1*05.50) =2.0474% 前営業日終盤 98*13.00(+0*12.00) =2.1805% 5年債US5YT=RR (1605GMT) 100*17.00(+0*18.00) =0.8906% 前営業日終盤 99*31.00(+0*05.00) =1.0064% 2年債US2YT=RR (1605GMT) 99*27.50(+0*01.25) =0.3215% 前営業日終盤 99*26.25(+0*00.25) =0.3413% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 6日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では国債価格が大幅続伸 し、利回りは約3週間ぶりの水準に低下した。3月の米雇用統計で非農業部門雇用者数の 伸びが予想を大きく下回ったことを受け、米連邦準備理事会(FRB)が追加緩和に踏み 切るとの観測が再び高まった。 米労働省が発表した3月の非農業部門雇用者数は前月比12万人増と、予想の 20万3000人増を大幅に下回り、昨年10月以来の小幅な伸びにとどまった。 指標10年債US10YT=RRは1─8/32高。利回りは2.05%と、前日終盤の 2.19%から低下した。 30年債US30YT=RRは2─15/32高。利回りは3.21%と、前日終盤の 3.34%から低下し、前回の連邦公開市場委員会(FOMC)が開かれた3月13日以 来の低水準となった。 10年債と30年債の利回りはいずれも200日移動平均を下回り、価格が一段と上昇 する余地があることを示唆した。 米国債は今週、3月のFOMC議事録で追加緩和の必要性を指摘する声がFRB内で後 退していることが明らかになったことを受けて利回りが上昇していたが、この日の雇用統 計を受けて流れが変わった。 CRTキャピタル・グループの政府債戦略部門責任者デービッド・アドラー氏は「(雇 用統計は)傾向から外れており、米国債の値動きから分かるとおり、量的緩和第3弾(Q E3)を再び検討材料に戻すものとなった」と述べた。 この日の取引で、米国債利回りは昨年11月から今年3月中旬までに見られたレンジ内 に再び低下した。3月13日のFOMC後は、FRBが景気回復についてより楽観的な見 方を示したことを受けて利回りが上昇していた。 Tボンド先物6月限3USM2は1─29/32高の140─08/32。 Tノート先物6月限3TYM2は1─2.50/32高の131―1.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 29.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 29.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 27.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -30.75 (-2.00)