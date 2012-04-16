2月対米証券投資、買い越し額は1077億ドル＝米財務省

［ワシントン １６日 ロイター］ 米財務省が発表した海外投資家による対米証券投 資に関する統計は以下のとおり。 （季節調整前、１０億ドル、ネット） 2月 1月 12月 対米証券投資 107.7 3.1 98.0 民間 86.9 -2.8 123.9 公的機関 20.8 5.8 -26.0 長期有価証券 -4.9 85.7 2.0 株式スワップ等 -15.1 -16.6 -17.1 長期有価証券（株式スワップ等除く） 10.1 102.4 19.1 対内証券 24.8 95.7 -19.4 民間 6.2 61.7 -9.8 公的機関 18.6 34.0 -9.5 財務省証券 15.4 83.9 -14.9 政府機関債 10.1 9.6 27.2 株式 7.6 3.5 -11.0 社債 -8.2 -1.3 -20.7 国別財務省証券保有（１０億ドル） 中国（本土） 1178.9 1166.2 1151.9 日本 1095.9 1082.8 1058.0 石油輸出国 264.5 264.8 258.3 ブラジル 225.5 228.2 226.9 カリブ海諸国 223.8 223.5 226.0 台湾 178.1 178.4 177.3 スイス 148.1 146.4 142.3 ロシア 142.1 145.7 149.5 香港 140.5 134.3 121.7 ルクセンブルク 138.3 140.0 147.3 ベルギー 133.6 131.4 135.2