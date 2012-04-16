米金融・債券市場＝小幅高、スペインめぐる懸念で逃避買い

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2005GMT） 99*27.00（＋0*01.00) =3.1330% 前営業日終盤 99*26.00（＋1*16.00) =3.1346% １０年債US10YT=RR （2005GMT） 100*04.50（＋0*01.50) =1.9841% 前営業日終盤 100*03.00（＋0*19.00) =1.9893% ５年債US5YT=RR （2005GMT） 100*23.50（＋0*00.50) =0.8483% 前営業日終盤 100*23.00（＋0*06.50) =0.8516% ２年債US2YT=RR （2005GMT） 99*30.50（‐0*00.25) =0.2741% 前営業日終盤 99*30.75（＋0*01.25) =0.2700% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １６日 ロイター］ １６日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 ユーロ圏、とりわけスペイン国債利回り上昇をめぐる懸念が高まるなか、安全資産として の米国債の買いが膨らんだ。 ただ、予想を上回る３月の米小売売上高統計や株高を背景に、米債への投資妙味がやや 薄まり、相場は伸び悩んだ。 指標米１０年債US10YT=RRは４／３２高、利回りは１．９８％。一時１．９５％と、 ６週間以来の低水準となる場面もあった。前営業日終盤は１．９９％だった。 Ｔボンド先物６月限3USM2は１４／３２高の１４１─２８／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は５／３２高の１３１―２２／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 29.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 29.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -30.00 (-0.50)