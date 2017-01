米金融・債券市場＝小幅高、スペインめぐる懸念で逃避買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2005GMT) 99*27.00(+0*01.00) =3.1330% 前営業日終盤 99*26.00(+1*16.00) =3.1346% 10年債US10YT=RR (2005GMT) 100*04.50(+0*01.50) =1.9841% 前営業日終盤 100*03.00(+0*19.00) =1.9893% 5年債US5YT=RR (2005GMT) 100*23.50(+0*00.50) =0.8483% 前営業日終盤 100*23.00(+0*06.50) =0.8516% 2年債US2YT=RR (2005GMT) 99*30.50(‐0*00.25) =0.2741% 前営業日終盤 99*30.75(+0*01.25) =0.2700% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 16日 ロイター] 16日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 ユーロ圏、とりわけスペイン国債利回り上昇をめぐる懸念が高まるなか、安全資産として の米国債の買いが膨らんだ。 ただ、予想を上回る3月の米小売売上高統計や株高を背景に、米債への投資妙味がやや 薄まり、相場は伸び悩んだ。 指標米10年債US10YT=RRは4/32高、利回りは1.98%。一時1.95%と、 6週間以来の低水準となる場面もあった。前営業日終盤は1.99%だった。 Tボンド先物6月限3USM2は14/32高の141─28/32。 Tノート先物6月限3TYM2は5/32高の131―22/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 29.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 29.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -30.00 (-0.50)