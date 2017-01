UPDATE1: 米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、終盤の利益確定売りで上げ削る

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*29.50(+0*03.50) =3.1289% 前営業日終盤 99*26.00(+1*16.00) =3.1346% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*05.00(+0*02.00) =1.9823% 前営業日終盤 100*03.00(+0*19.00) =1.9893% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*23.75(+0*00.75) =0.8467% 前営業日終盤 100*23.00(+0*06.50) =0.8516% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.50(‐0*00.25) =0.2741% 前営業日終盤 99*30.75(+0*01.25) =0.2700% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 16日 ロイター] 16日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ 変わらず。ユーロ圏をめぐる懸念から、安全資産としての米債買いが膨らんだものの、指 標米10年債利回りが2%を下回る水準で推移するなか、終盤にかけ利益確定の売りが出 た。 とりわけスペインをめぐる懸念が強まっている。スペイン10年債利回りはこの日、昨 年12月初旬以来初めて6%を突破。スペイン政府はこれまでに、同国の経済が第1・四 半期に2009年以降で2回目のリセッション(景気後退)に陥ったとの見方を示してい る。 こうした懸念を背景に、米債や独連邦債などの安全資産の買いが優勢となった。ただ、 米10年債利回りがこのところの上昇を受け、心理的に重要とされる2%を割り込んで推 移していたことが一部利益確定の売りを誘い、相場は伸び悩む展開となった。 DAデイビッドソンの債券取引バイスプレジデントのアン・ハーリー氏は、取引終盤に みられた価格の下落を「利益確定の売り」によるものとし、現在の利回り水準を踏まえ、 価格が一段高となるにはさらなる理由が必要との見方を示した。 米10年債US10YT=RRは変わらず、利回りは1.99%。一時1.95%と、約6週 間ぶりの低水準となる場面もあった。 CRTキャピタル・グループの政府債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は「スペ インが引き続き、質への逃避としての米債への需要を後押しする主因となっている。ユー ロ圏の国債利回り上昇によってもたらされる影響の不安定性や不透明性を踏まえ、われわ れはこうした懸念が持続すると予想している」と述べた。 スペイン政府は大幅な財政赤字削減に取り組んでいると言明しているものの、投資家の 間では、リセッションにより財政赤字削減目標の達成が不可能となり、ギリシャやポルト ガルなどと同様、国際支援の要請を余儀なくされる可能性があると懸念されている。 3月の米小売売上高は前月比0.8%増と、前月から鈍化したものの、市場予想を大き く上回った。ガソリン価格高にも関わらず全般的に増加し、第1・四半期の成長率が、懸 念されるほど弱くはない可能性があることが示された。 アナリストによると、市場の目はユーロ圏の動向に向けられており、19日に実施され るスペインの中長期債入札の結果が注目されている。 今後発表される米指標が堅調な内容とならない限り、米10年債利回りは2%付近、も しくは2%以下の水準にとどまる可能性があるとみられている。 Tボンド先物6月限3USM2は14/32高の141─28/32。 Tノート先物6月限3TYM2は5/32高の131―22/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 29.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 29.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -30.00 (-0.50)