〔表〕米4週間債入札の最高落札利回りは0.065％＝財務省

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［ワシントン １７日 ロイター］ 米財務省によると、４週間債入札（ダッチ方式） の落札結果は以下のとおり。 最高落札金利 0.065％ 平均落札金利 0.060％ 最低落札金利 0.040％ 利付き債券相当利回り 0.066％ 落札価格 99.994944 最高利回り落札比率 80.24％ カバー（応札倍率） 4.88倍 （単位：ドル） 落札総額 30,001,080,300 応札総額 146,494,140,300 競争入札 29,755,262,300 非競争入札 245,818,000 ＮＹ連銀地区落札 6,285,071,700 発行日 2012年4月19日 償還日 2012年5月17日 ＣＵＳＩＰ番号 9127955N7
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