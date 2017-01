米金融・債券市場＝下落、底堅いスペイン短期債入札や株高が圧迫

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2000GMT) 99*21.00(‐0*08.50) =3.1427% 前営業日終盤 99*29.50(+0*03.50) =3.1289% 10年債US10YT=RR (2000GMT) 100*01.00(‐0*04.00) =1.9964% 前営業日終盤 100*05.00(+0*02.00) =1.9823% 5年債US5YT=RR (2000GMT) 100*21.75(‐0*02.00) =0.8595% 前営業日終盤 100*23.75(+0*00.75) =0.8467% 2年債US2YT=RR (2000GMT) 99*30.50( 0*00.00) =0.2741% 前営業日終盤 99*30.50(‐0*00.25) =0.2741% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 株高が圧迫したほか、スペインがこの日の短期債入札を無難にこなしたことを背景に、 米債への逃避買いが後退した。 スペイン政府が実施した12カ月物と18カ月物の短期債(Tビル)入札では、利回り が大幅に上昇したものの、底堅い需要がみられ、目標レンジを上回る32億ユーロ(42 億ドル)を調達した。 入札結果を受け、米債価格は下落。リスクオン取引となるなか、米株価は上昇。米企業 の好決算も株価を支援した。 ただ、19日のスペイン中長期債入札を控え、警戒感が漂うなか、債券相場は下げ渋っ た。 指標10年債US10YT=RRは6/32安、利回りは2.01%。前日終盤は1.99% だった。 30年債US30YT=RRは13/32安、利回りは3.15%。前日終盤は3.13%。 Tボンド先物6月限3USM2は19/32安の141─9/32。 Tノート先物6月限3TYM2は8.50/32安の131―13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.00 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 28.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 28.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -29.50 (+0.50)