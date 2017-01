UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、底堅いスペイン短期債入札や株高圧迫

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*21.50(‐0*08.00) =3.1419% 前営業日終盤 99*29.50(+0*03.50) =3.1289% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*01.00(‐0*04.00) =1.9964% 前営業日終盤 100*05.00(+0*02.00) =1.9823% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*22.25(‐0*01.50) =0.8562% 前営業日終盤 100*23.75(+0*00.75) =0.8467% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.50( 0*00.00) =0.2741% 前営業日終盤 99*30.50(‐0*00.25) =0.2741% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 株高が圧迫したほか、スペインがこの日の短期債入札を無難にこなしたことを背景に、米 債への逃避買いが後退した。 スペイン政府が実施した12カ月物と18カ月物の短期債(Tビル)入札では、利回り が大幅に上昇したものの、底堅い需要が見られ、目標レンジを上回る32億ユーロ(42 億ドル)を調達した。 入札結果を受け、米債価格は下落。リスクオン取引となるなか、米株価は上昇。米企業 の好決算も株価を支援した。 ただ、19日のスペイン中長期債入札を控えて警戒感が強く、債券相場は下げ渋った。 指標10年債US10YT=RRは6/32安、利回りは2.01%。前日終盤は1.99% だった。 30年債US30YT=RRは13/32安、利回りは3.15%。前日終盤は3.13%。 スターン・アジーの首席債券ストラテジスト、シャロン・スターク氏は「欧州の政策担 当者は投資家心理をある程度安定させてきた。しかし、経済は引き続き脆弱で、各国間の 結束が欠如する状況となっているのが現実だ」と述べた。 欧州中央銀行(ECB)が財政規律に焦点を当てるなか、ユーロ圏のソブリン債問題や 金融の緊張が市場の長期的な懸念となる公算が大きい。 19日に発表される米新規失業保険申請件数が注目されている。ただ、雇用情勢をより 明確に把握するには、最近の祝日に伴う影響の一部が取り除かれる翌週の発表を待たなく てはならない可能性がある。 ウィルミントン・トラスト・ブロード・マーケット・ボンド・ファンドのポートフォリ オ・マネジャー、ウィルマー・スティス氏は「市場は米雇用動向を注視していることから これによって、5年・10年・30年債利回りは低下しやすい状況に置かれるだろう」と 指摘した。 3月米住宅着工件数が予想に反し、前月から減少したことを手掛かりに、相場は下げ幅 を縮小する場面もあった。一方、着工件数の先行指標となる許可件数は増加し、2008 年9月以来の高水準となった。 3月米鉱工業生産指数が前月比横ばいとなったことはさほど材料視されなかった。 Tボンド先物6月限3USM2は19/32安の141─9/32。 Tノート先物6月限3TYM2は8.50/32安の131―13.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.00 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 28.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 28.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -29.50 (+0.50)