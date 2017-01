UPDATE1: 米金融・債券市場＝反発、19日のスペイン中長期債入札控え

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*00.00(+0*10.50) =3.1249% 前営業日終盤 99*21.50(‐0*08.00) =3.1419% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*07.00(+0*06.00) =1.9753% 前営業日終盤 100*01.00(‐0*04.00) =1.9964% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*24.25(+0*02.00) =0.8433% 前営業日終盤 100*22.25(‐0*01.50) =0.8562% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.75(+0*00.25) =0.2701% 前営業日終盤 99*30.50( 0*00.00) =0.2741% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 18日 ロイター] 18日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 19日のスペイン中長期債入札を控え、安全資産としての米債への投資妙味が高まった。 スペインが17日に実施した12・18カ月物の短期債入札では底堅い需要がみられた ものの、投資家の間では、同国国債への需要をめぐる真価が問われるのは19日の2年・ 10年債入札とみられている。 モルガン・キーガンの債券・資本市場部門主任、ケビン・ジディス氏は「スペイン国債 への需要は後退している。これは、ユーロ圏を取り巻く不透明性が払しょくされるまで、 米債をはじめとする安全資産が再び中心的な投資先となることを意味している」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは3/32高、利回りは1.98%。前日終盤は1.99% だった。 30年債US30YT=RR利回りは3.13%。前日終盤は3.14%だった。 ソーンバーグ・インベストメンツのポートフォリオ・マネジャー兼マネジング・ディレ クター、ジェイソン・ブレイディー氏は、スペイン10年債入札が短期債入札よりも注目 される理由について、欧州中央銀行(ECB)の3年物オペよりも期間が長いことを挙げ た。さらに、スペイン経済が成長軌道に戻ることが極めて困難であることが、安全資産で ある米債を支援することになると述べた。 米債券運用会社パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー(PIM CO)のビル・グロース共同最高投資責任者(CIO)は17日、CNBCに対し、EC Bは「国債の買い入れ継続に消極的な姿勢を示している。ここ1カ月から1カ月半は買い 入れを行っていない」と指摘した。 そのうえで、こうしたECBの動きは「引き締め策」であり、米連邦準備理事会(FR B)のイエレン副議長やニューヨーク連銀のダドリー総裁が最近、量的緩和の問題点を指 摘しているように米国も「同じこと」を行おうとしているとの認識を示した。 19日のスペイン入札後、市場の焦点は、今週末に開かれる国際通貨基金(IMF)/ 世銀春季総会に移るとみられる。 ある市場関係者は「IMFの財源強化、もしくは欧州の『ファイアウォール(防火壁)』 に関する発表が注目されている」と述べた。 また、24─25日の米連邦公開市場委員会(FOMC)も注目される。バーナンキF RB議長がFOMC後に行われる記者会見で、6月に終了するツイストオペの延長に関し 何らかの手がかりを示すかどうかが焦点となっている。 Tボンド先物6月限3USM2は16/32高の141─25/32。 Tノート先物6月限3TYM2は4.50/32高の131―18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 28.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -29.00 (+0.50)