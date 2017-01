UPDATE1: 米金融・債券市場＝10年・30年債小幅続伸、さえない指標が追い風

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*00.50(+0*00.50) =3.1240% 前営業日終盤 100*00.00(+0*10.50) =3.1249% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*09.00(+0*02.00) =1.9682% 前営業日終盤 100*07.00(+0*06.00) =1.9753% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*24.00(‐0*00.25) =0.8448% 前営業日終盤 100*24.25(+0*02.00) =0.8433% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.75( 0*00.00) =0.2701% 前営業日終盤 99*30.75(+0*00.25) =0.2701% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 19日 ロイター] 19日の米金融・債券市場では、10年債と 30年債価格が小幅続伸。一連のさえない米指標が、緩和的な金融政策は当分維持される との見方を支え、相場への追い風となった。 この日発表された指標では、新規失業保険週間申請件数が微減にとどまったほか、4月 の米フィラデルフィア連銀業況指数は5カ月ぶりに低下、3月の米中古住宅販売は減少し 予想に届かなかった。 アクション・エコノミクスの首席エコノミスト、マイケル・エングランド氏は「この日 発表された米指標はほとんどが期待はずれの内容だった。冬に見られた回復基調は、4月 に入り失速しているようだ」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは4/32高、利回りは1.96%と、2%を下回って推移 した。前日終盤は1.98%だった。 国債入札や仏大統領選といったユーロ圏のイベントや、今週末に開かれる国際通貨基金 (IMF)・世界銀行の春季総会などをめぐる不透明性を背景に、安全資産としての米債 への投資妙味が高まっている。 ハートフォード・インベストメント・マネジメントのシニア・バイス・プレジデント兼 ポートフォリオマネジャー、ジョン・ヘンドリックス氏は「債券市場は欧州発の主要ニュ ースを注視している」とし、「スペイン・仏国債入札を手掛かりにオーバーナイトで独連 邦債の買いが優勢となり、米債市場でも同様のリスクオフの流れを受けた需要が見られた」 と述べた。 スペイン10年債利回りは入札後上昇し、投資家の間で同国財政の長期的な持続性をめ ぐる懸念が根強いことを浮き彫りにした。 ヘンドリックス氏はまた、週末のIMF総会で、欧州のファイアウオール(防火壁)構 築を支持する動きが示された場合、米債への需要は後退し、利回りは上昇する可能性があ るとの見通しを示した。 ラガルドIMF専務理事はこの日、ユーロ圏債務危機とその影響波及に対処するため、 IMFの財源が強化されることを予想しているとの見解を示した。 IMFは少なくとも4000億ドルの財源増強を目指している。これまでのところ、加 盟国から3200億ドルの拠出表明があった。 Tボンド先物6月限3USM2は14/32高の142─7/32。 Tノート先物6月限3TYM2は6.50/32高の131―24.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 29.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 29.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -29.25 (-0.25)