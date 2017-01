米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、ＩＭＦ・世銀春季総会の行方に注目

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*04.50(+0*04.00) =3.1176% 前営業日終盤 100*00.50(+0*00.50) =3.1240% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*11.50(+0*02.50) =1.9594% 前営業日終盤 100*09.00(+0*02.00) =1.9682% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*24.50(+0*00.50) =0.8413% 前営業日終盤 100*24.00(‐0*00.25) =0.8448% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.75( 0*00.00) =0.2702% 前営業日終盤 99*30.75( 0*00.00) =0.2701% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では、国債価格がほ ぼ変わらず。最近の上昇を受け一服商状となった。 米経済成長の鈍化を示唆する最近の指標に加え、ユーロ圏債務危機の影響波及をめぐる 懸念が安全資産としての米債の需要を下支え、指標10年債利回りは心理的に重要とされ る2%を若干下回って推移した。 アクション・エコノミクスの世界債券分析マネジングディレクター、キム・ルパート氏 は、成長や欧州をめぐる懸念のほか、米連邦準備理事会(FRB)の対応が引き続き市場 で焦点となっていると述べた。 10年債US10YT=RRはほぼ変わらず。利回りは1.97%。週間では2ベーシスポイ ント(bp)低下した。 この日の出来高は平均を大幅に下回った。 イートン・バンス・インベストメント・マネジャーズのバイスプレジデント兼ポートフ ォリオマネジャー、エリック・シュタイン氏は「国際通貨基金(IMF)が目標の 4000億ドルの財源増強に近づいているとみられ、(市場は)適度に『リスクオン』モ ードとなっている」と指摘した。 G20財務相・中央銀行総裁会議はこの日、共同声明を発表し、IMFの資金基盤を 4300億ドル以上増強する決意を表明した。 24─26日の2年・5年・7年債の入札を控えていることも、この日の取引で債券投 資家が慎重になった一因と指摘する声も聞かれた。 市場では週末のIMF・世界銀行総会や仏大統領選の第1回投票のほか、来週の米連邦 公開市場委員会(FOMC)の行方が注目されている。 Tボンド先物6月限3USM2は8/32安の141─31/32。 Tノート先物6月限3TYM2は3/32安の131―21.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 29.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 29.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -29.50 (-0.25)