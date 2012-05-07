米国株式市場＝ほぼ横ばいで終了、欧州選挙結果受け当初は下落

（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 13008.53（‐ 29.74） 前営業日終値 13038.27（‐168.32） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2957.76（＋ 1.42） 前営業日終値 2956.34（‐67.96） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1369.58（＋ 0.48） 前営業日終値 1369.10（‐22.47） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ７日 ロイター］ ７日の米国株式市場は、週末に行われたギリシャ とフランスの選挙結果を受け当初は下落していたものの、その後は持ち直し、前営業日終 値比ほぼ横ばいで終了した。 ダウ工業株３０種.DJIは２９．７４ドル（０．２３％）安の１万３００８．５３ドル。 ナスダック総合指数.IXICは１．４２ポイント（０．０５％）高の２９５７．７６。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは０．４８ポイント（０．０４％）高の１３６９．５８。