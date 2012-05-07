米金融・債券市場＝小幅上昇、欧州選挙受けた不透明感で

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2022GMT） 101*04.00（＋0*03.00) =3.0669% 前営業日終盤 101*01.00（＋0*31.50) =3.0717% １０年債US10YT=RR （2022GMT） 101*02.50（＋0*00.00) =1.8786% 前営業日終盤 101*02.50（＋0*15.50) =1.8786% ５年債US5YT=RR （2022GMT） 100*14.50（＋0*00.25) =0.7820% 前営業日終盤 100*14.25（＋0*06.00) =0.7837% ２年債US2YT=RR （2022GMT） 99*31.50（＋0*00.00) =0.2579% 前営業日終盤 99*31.50（＋0*00.25) =0.2579% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ７日 ロイター］ ７日の米金融・債券市場では債券価格が小幅上昇。 週末に行われたフランス大統領選挙とギリシャ総選挙を受け、両国の緊縮策への取り組み をめぐり不透明感が広がり、米指標１０年債の利回りは一時３カ月ぶり低水準をつけた。 ただ、午後の取引では株価がやや上昇したことを受けて米国債は上げ幅を縮小。アナリ ストは選挙後の反射的な反応が和らいだと指摘した。 債券市場では、米財務省による四半期定例入札を週内に控え、模様眺めのムードも漂っ ている。財務省は入札で総額７２０億ドルの国債を発行する予定。 終盤の取引で指標１０年債US10YT=RRは１／３２高。利回りは１．８７５％と、前週 末の１．８９％から低下している。 Ｔボンド先物６月限3USM2は２／３２高の１４３─２４／３２。 Ｔノート先物６月限3TYM2は横ばいの１３２―２０．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 29.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 29.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -28.25 (-0.25)