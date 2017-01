米金融・債券市場＝小幅上昇、欧州選挙受けた不透明感で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2022GMT) 101*04.00(+0*03.00) =3.0669% 前営業日終盤 101*01.00(+0*31.50) =3.0717% 10年債US10YT=RR (2022GMT) 101*02.50(+0*00.00) =1.8786% 前営業日終盤 101*02.50(+0*15.50) =1.8786% 5年債US5YT=RR (2022GMT) 100*14.50(+0*00.25) =0.7820% 前営業日終盤 100*14.25(+0*06.00) =0.7837% 2年債US2YT=RR (2022GMT) 99*31.50(+0*00.00) =0.2579% 前営業日終盤 99*31.50(+0*00.25) =0.2579% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では債券価格が小幅上昇。 週末に行われたフランス大統領選挙とギリシャ総選挙を受け、両国の緊縮策への取り組み をめぐり不透明感が広がり、米指標10年債の利回りは一時3カ月ぶり低水準をつけた。 ただ、午後の取引では株価がやや上昇したことを受けて米国債は上げ幅を縮小。アナリ ストは選挙後の反射的な反応が和らいだと指摘した。 債券市場では、米財務省による四半期定例入札を週内に控え、模様眺めのムードも漂っ ている。財務省は入札で総額720億ドルの国債を発行する予定。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは1/32高。利回りは1.875%と、前週 末の1.89%から低下している。 Tボンド先物6月限3USM2は2/32高の143─24/32。 Tノート先物6月限3TYM2は横ばいの132―20.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 29.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 29.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -28.25 (-0.25)