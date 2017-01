UPDATE1: 米金融・債券市場＝小幅上昇、欧州選挙でユーロ圏危機への懸念拡大

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 101*09.00(+0*08.00) =3.0590% 前営業日終盤 101*01.00(+0*31.50) =3.0717% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*04.00(+0*01.50) =1.8733% 前営業日終盤 101*02.50(+0*15.50) =1.8786% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*15.00(+0*00.75) =0.7788% 前営業日終盤 100*14.25(+0*06.00) =0.7837% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.50(+0*00.00) =0.2579% 前営業日終盤 99*31.50(+0*00.25) =0.2579% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 7日 ロイター] 7日の米金融・債券市場では債券価格が小幅上昇 し、指標10年債の利回りは一時3カ月ぶり低水準をつけた。週末に行われたフランス大 統領選挙とギリシャ総選挙で緊縮策に対する有権者の反発が浮き彫りになったことを受け、 ユーロ圏債務危機をめぐる懸念が拡大した。 ただ、終盤の取引では株価がほぼ横ばいで推移したことから米国債価格は上げ幅を縮小。 アナリストは選挙後の反射的な反応が和らいだと指摘した。 債券市場では、米財務省による四半期定例入札を週内に控え、模様眺めのムードも漂っ ている。財務省は入札で総額720億ドルの国債を発行する予定。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは1/32高、利回りは1.877%と、前週 末の1.89%から低下している。利回りは一時1.82%まで低下し、2月3日以来の 低水準をつけた。 欧州をめぐる懸念は解消されていない。ギリシャでは、連立政権が樹立されなければ数 週間以内にも再選挙が行われる可能性があり、フランスでも6月に議会選挙を実施する。 ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)のグローバル米ドル金利取引部門責任者アラン・ ミッテルマン氏は「混乱と不透明感がいっそう強まっており、特にギリシャで顕著だ」と し、こうした懸念が安全資産への逃避買いの動きを支えていると指摘。 これ以上悪材料が出なければ、週内の入札を控えた警戒感から米国債はやや売られる可 能性もあるが、市場は若干神経質になっており、狭いレンジでの取引になるとの見方を示 した。その上で、逃避買いを背景に米国債は強含みが続く公算が大きいようだと述べた。 ミッテルマン氏によると、欧州をめぐる懸念にもかかわらず、この日の市場は比較的落 ち着いており、商いも薄かった。 米財務省が週内に実施する四半期定例入札をめぐっては、このところの米国債価格の上 昇と歴史的な低利回りを踏まえると需要が軟調になるのではとの見方も一部で浮上してい る。 財務省は8日に320億ドルの3年債入札、9日に240億ドルの10年債入札、10 日に160億ドルの30年債入札を実施する。 Tボンド先物6月限3USM2は2/32高の143─24/32。 Tノート先物6月限3TYM2は横ばいの132―20.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 29.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 29.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -28.25 (-0.25)