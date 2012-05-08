米国株式市場＝下落、欧州情勢めぐる懸念で　安値からは戻す

（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12932.09（‐76.44） 前営業日終値 13008.53（‐29.74） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2946.27（‐11.49） 前営業日終値 2957.76（＋1.42） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1363.72（‐5.86） 前営業日終値 1369.58（＋0.48） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ８日 ロイター］ ８日の米国株式市場は下落。欧州の政治動向をめ ぐる不透明感から財政状況に対する懸念が強まり株価を圧迫した。ただ、終盤にかけて下 げ幅を縮小し、この日の安値からは戻して引けた。 ダウ工業株３０種.DJIは７６．４４ドル（０．５９％）安の１万２９３２．０９ドル。 ナスダック総合指数.IXICは１１．４９ポイント（０．３９％）安の２９４６．２７。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは５．８６ポイント（０．４３％）安の１３６３．７２。